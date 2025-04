Los Canarios le sacaron el empate en Zacatecas a los Mineros del Cantinflas García

Morelia, Michoaçán, a 5 de abril de 2025.- Con gol del jovencito nicolaíta Mario Nambo el Atlético Morelia le arrebató un empate a Mineros en el mismísimo Estadio Carlos Vegas Villalba de la capital zacatecana, una igualada que mantiene al conjunto de José Luis Higuera con grandes posibilidades de meterse a la Liguilla por el título del Clausura 2025 de la Liga de Expansión. El gol de la quiniela lo había hecho José Ávila con disparo poderoso desde fuera del área al minuto 11’.



Fue un partido de dos caras, en la primera los dirigidos por Mario el Cantinflas García fueron claramente superiores a los comandados por el español Ignacio Castro, sin embargo, en la única que tuvieron los Canarios para anotar en el Primer Tiempo la aprovechó de maravilla el joven moreliano Mario Nambo, quien anotó el segundo gol en su historial en la Liga de Expansión y, a la vez, lo coloca como el prospecto para cerrar como eje de ataque porque ha dejado ver muy buenas condiciones de delantero centro, lo que le urgía encontrar a Nacho Castro.



Después del gol de la quiniela, Mineros se lanzó al abordaje con el cuchillo entre los dientes y logró varias ocasiones de gol, pero sus atacantes no estuvieron finos a la hora de la ejecución y cuando sí, el cancerbero Santiago Ramírez bajó la cortina y evitó el desaguisado. El Atlético Morelia aguantó las andanadas poniéndole el pecho a las balas, lo que le valió para irse al descaso con el esperanzador 1-1 que parecía injusto para el cuadro del Cantinflas García, pero como en futbol la palabra justicia se escribe con goles, aquello era de toda justicia.



La segunda parte fue diferente, no porque el Morelia haya crecido mucho, sino porque Mineros fue de más a menos hasta que francamente se dejó presionar fuertemente, daba la impresión de que el cuadro michoacano podía hacer el de la victoria en cualquier momento, per no se lanzaron abierta y decididamente al ataque, antes bien luego se notó que Nacho Castro no se daba por mal servido con el empate en patio ajeno, patio del sublíder de la calificación.



El empate no le sirvió de mucho a Mineros, porque el líder Atlante había perdido, pero los zacatecanos no supieron aprovechar la ocasión para treparse al liderato general. El Atlético Morelia continúa en la décima posición, siendo que se antojaba que hubiese apretado para ganar y escalar posiciones hasta por lo menos el noveno lugar y, eso, porque Cancún todavía no juega. En la jornada 14 el Atlético Morelia recibirá en el Coloso del Quinceo a Cancún el próximo 12 de abril a las 17:00 horas. Y Mineros visitará al líder Atlante el mismo día a la misma hora. Así sea.



MINEROS: Leobardo Durán, Ricardo Peña, Óscar Martínez, Anderson Villacorta, Alonso García, Brian Figueroa (Andrés Preciado, 90’), José Ávila (Pablo Padilla, 90’), Andrés Mendoza, José Hernández, Japheth Jiménez (Juan Blanco, 77’) y Juan Calero (Emiliano Trejo, 90’). D.T: Cantinflas García.

ATLÉTICO MORELIA: Santiago Ramírez, Juan Garlos García, René López (Omar Islas, 65’), Diego Gallegos, Brayton Vázquez, Walter Ortega, Martínez, Édgar Martínez (Jaziel Martínez, 88’), Damián Torres, Mauro Nambo (Junior Maleck, 65’), Laerte Polydoro (Christopher Trejo, 65’) y Paolo Iryzar (Francisco Figueroa, 55’). D.T: Nacho Castro.