Los Canarios de visitantes comienzan hoy su andadura en el C24 ante La Paz

Morelia, Michoacán, a 09 de enero de 2024.- Con más dudas que certezas esta noche (21:05 horas) el Atlético Morelia iniciará ante el Atlético La Paz su andadura en el que será el octavo torneo de su historia, porque tiene un nuevo entrenador en la persona de Israel Hernández Pat, carece de la línea defensiva del torneo anterior y cuenta con 3 jugadores que retornaron a su plantilla luego de probar suerte en otras latitudes, amén de que hay otros 4 futbolistas que por primera vez usarán su camiseta en juego oficial.



Muchas altas y muchas bajas, sí señor. Y eso exige un tiempo de acoplamiento entre los protagonistas nuevos y los que se quedaron, además de que todos necesitan fechas para asimilar la filosofía de juego del director técnico. Mas, como la Liga de Expansión no es de alta calidad y hay varios conjuntos muy flojos, nada qué temer. Pero de cualquier manera no sería serio adelantar algo acerca de las fortalezas y las deficiencias del cuadro canario.



Del Atlético La Paz tampoco hay mucho para tener una idea clara de las condiciones en las que llegará al partido de esta noche, a no ser que hoy jugará en calidad de local, que está dirigido por Raúl Rico Ramírez, entrenador que no tiene mucho camino andado, habida cuenta que debutó en 2019 en el banquillo de Leones Negros (se le atravesó la pandemia). Así el asunto, el partido de hoy es de pronóstico reservado por no haber datos para tener idea de cómo legan.



Lo que sí es oportuno entrecomillar es la continuidad de Sebastián Sosa bajo los tres postes de la portería de los Canarios. El portero uruguayo no encontró equipo de Primera División que se interese en sus servicios, por lo que mientras no le salga algo mejor defenderá los colores del Atlético Morelia, lo que podría ser bueno si se serena, si de buscar el lucimiento personal y juega más a la segura y en favor de su equipo. Así sea.