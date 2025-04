Fuentes impuso su estrategia y el Atlante sacó ventajota del Coloso del Quinceo

Morelia, Michoacaán, a 24 de abril de 2025.- El Atlante se salió con la suya, sacó la ventaja del Estadio Morelos, al imponer su apuesta, en virtud de que le dejó el gasto y desgaste físico y psicológico al Atlético Morelia y logró el empate sin goles que, de suyo, lo pondría en la siguiente ronda de la Liguilla del Torneo Clausura 2025 de la Liga de Expansión. No, no, no, dirán algunos porque falta un partido; sí, claro, falta uno, pero a los Potros les bastará el empate para eliminar a los impetuosos y nada cerebrales Canarios y, hoy, por lo pronto, tienen la sartén por el mango y todo en su favor, tal y como lo tenían proyectado.

El ímpetu no alcanza para ganar un encuentro, el échenle ganas no es una buena estrategia y provoca desgastes físicos y mentales. Y eso fue a lo que salió el conjunto amarillo, a eso, con lo que clara y evidentemente mordió el anzuelo que le lanzó el conjunto azulgrana, en virtud de que lo hizo correr, lo obligó a esforzarse demás y a olvidarse de que el futbol de juega con la cabeza, aunque se usen los pies. Los Canarios no tuvieron el jugador que les imprimiera pausa, que les estableciera un ritmo, que los condujera con sabiduría a no caer en la trampa atlantista.

Esto es que se jugó como el ex portero de Monarcas Morelia, el Atlético Morelia auténtico, el original, el que ya no existe, proyectó, programó y ejecutó; porque Miguel Fuentes, el ahora estratega del nómada Equipo del Pueblo, mandó a su oncena a la cancha del Coloso del Quinceo a cederle el balón a los dirigidos por el ibérico Ignacio Castro, le otorgó media cancha y lo espero atrás. Y el entrenador español aceptó el reto, cayó en el engaño, y mandó a su cuadro a que se rompiera la M y, sí, se la auto rompió porque corrió, corrió, corrió para nada, porque su rial se salió con la suya, sacó la ventaja del Morelos, esa que sí, es verdad, ya tenía, pero ahora la sacó con mayor valía, porque en el Coruco Díaz, su cancha, todo estará en su favor.

LAS ACCIONES

Desde el primer minuto, el Atlante dejó ver a lo que iba. En mala salida defensiva, el Club Atlético Morelia (CAM) dejó el balón fuera del área, Moragrega no la pensó y sacó balazo que se fue rozando el poste de la portería defendida por Santiago Ramírez. La respuesta canaria se tardó mucho en llegar, porque fue hasta el 23’ que Christopher Trejo tuvo para abrir el marcador en una mala salida de guardameta Forastiero, pero el atacante canario, de frente al arco y sin marca, mandó su cabezazo al costado izquierdo de la portería defendida por Atlante. Y, después, más no hubo en el primer tiempo.

La parte complementaria inició movida. Jaziel Martínez, Al 48’, tomó un rebote en la media luna, le metió zurdazo de volea que le permitió a Forastiero volar para la foto y alejar el peligro a dos manos.

Al 50’, a pase de Francisco Figueroa, Christopher Trejo metió cabezazo a placer, esta vez a la base del poste izquierdo defendido por el cancerbero, quien voló para alejar a una mano. Dos minutos después llegó la contra atlantista, Moragrega la tuvo para firmarla, pero su pase a la red lo estrelló en Santiago Ramírez, éste salió a achicarle el ángulo de disparo. Y luego Polydoro, ay Polydoro, solo, sin marca, frente al arco y con todas las ventajas mandó fuera el balón. Ya en tiempo de compensación (reposición o como agregado, como le quieran llamar, es lo mismo), Figueroa tuvo un rebote a 30 metros del arco, desde donde sacó el disparo, solo para que el portero se luciera, ya que recibió el baló a dos brazos y lo arrulló en recostado en el césped. Y… sanseacabó, no más, más nada. El Atlante vino a defenderse y al contragolpe, lo logró, salió ileso del Morelos y con el boleto para Semis muy cerca de su mano.

LA VUELTA

El partido de Vuelta será en la selva cañera, es decir en el infierno, en un perol ardiendo a 40 grados centígrados, donde el Atlante tiene no solo las ventajas del empate, el clima, el público y su mejor equipo, sino también el futbol y los antecedentes, porque suma ocho partidos sin perder ante el conjunto canario, 8, los que son muchos.

Y, claro, la estrategia será diferente, allá los Potros saldrán a asfixiar a los pajarillos, a acosarlos, a atacarlos. La cara de la moneda será otra, claro, acá vinieron a desesperar, a desgastar, a sacar un empate o, inclusiva, por una derrota por el mínimo marcador, para allá aplastar. Que lo logren o no dependerá de Ignacio Castro y los Canarios, que no deberán a correr como cabras locas, sino ser pacientes, armoniosos y cerebrales, al fin con un gol de ventaja le bastaría. Hoy por lo pronto, el Atlante va en caballo de hacienda a la Vuelta del Clausura 2025 de la Expansión.

Los pronósticos son claros, muy claros: Gana y pasa el Atlante a Semifinales, pero… Los Monarcas del Atlético Morelia, de José Luis Higuera, no deberán darse por vencidos nunca, deben ir a jugar y a ganar. Veremos de cuál cuero salen más correas. El partido Atlante-CAM será el sábado 26 de abril, a las 6 de la tarde, en el Estadio Coruco Díaz. Y sí, el pronóstico favorece a los Potros Cañeros, pero… La moneda está en el aire.

TERRIBLE

Nunca faltan en los estadios de futbol de nuestro país los retrógradas, los inadaptados sociales, los limitados de inteligencia y empatía con el equipo que dicen querer. Esta vez volvieron a manifestarse con en el Coloso del Quinceo, nuevamente emitieron su grito destemplado y dañino, ese que en sinónimo es prostituto, dirigido al portero del equipo rival, en este caso a Nicolás Forasteiro, a quien le hizo lo que el aire a Juárez.

El grito fue reiterado y el árbitro debió advertir, dar una amonestación, detener el partido, luego enviar a los jugadores al vestidor y, después… Pero no lo hizo, sin embargo, los gritos allí están en los videos.

Sí, otra vez los pobres de espíritu, muchos de ellos obnubilados por la embriaguez, volvieron a gritar desde sus amarguras, frustraciones y taras, lamentable y criticablemente. De seguir los Canarios en la contienda, y de reincidir esos retrógradas con sus gritos peyorativos, vetarán al Estadio Morelos; tiempo al tiempo que el tiempo vuela. Así sea.