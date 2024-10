Fernando ‘Toro’ Valenzuela muere a los 63 años en Los Ángeles

Los Ángeles, Estados Unidos, a 22 de octubre de 2024.- El legendario beisbolista Fernando Valenzuela, mejor conocido como “Toro” Valenzuela, falleció este martes, a los 63 años de edad, después de afrontar complicaciones en su estado de salud.

Fernando, quien se convirtió en leyenda de Los Ángeles Dodgers en la MLB, fue internado de emergencia aunque no se detalló el motivo por el cual el originario de Navojoa, Sonora, fue hospitalizado en California.

Desde septiembre había trascendido que el exbeisbolista se encontraba grave de salud tras su salida como comentarista de radio en los Dodgers; así lo había informado, en su momento, el periodista deportivo David Faitelson.

"Tengo un informe desde Los Ángeles donde me aseguran que el legendario ex lanzador de los Dodgers, Fernando Valenzuela, ha sido internado en un hospital. No se sabe demasiado. Él y la familia han querido mantener en sigilo la enfermedad. Rezamos por su pronta recuperación", escribió en su cuenta de X.

El “Toro” Valenzuela se convirtió en una leyenda en el beisbol mexicano e internacional al debutar en las Ligas Mayores en los años ochenta. Previo a esto, inicio su carrera profesional en los Mayos de Navojoa, después se unió a las Águilas de Mexcalia, Tuzos de Guanajuato y Leones de Yucatán.