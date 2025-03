El moreliano Elías Hernández y Atlético La Paz vienen hoy por el triunfo al Coloso del Quinceo

Morelia, Michoacán, a 15 de marzo de 2025.- ara que la cuña apriete… Con el veteranísimo Elías Hernández en sus filas, Atlético La Paz buscará hoy derrotar al alirroto Atlético Morelia en el Estadio Morelos, lo que se ve factible, por más que en los números el cuadro local parezca más fuerte que el visitante, espejismo que se debe a que en 3 ocasiones el equipo de José Luis Higuera ha sumado de a 3, pero ha perdido 5 veces; mientras tanto el conjunto paceño ha empatado en 2 y triunfado en una ocasión.



Los dos vienen de una derrota. El Atlético Morelia cayó 2-0 ante los Toros del Celaya y La Paz mordió el polvo en su casa por el mismo marcador (0-2). Así el asunto, uno y otro están por debajo de la línea de la mediocridad, porque de 24 partidos que uno y otro han disputado en lo que va del Clausura 2025 de la Liga de Expansión, son más los puntos que han perdido que los que han rescatado y, lo peor, ninguno ha mostrado empaque de buen equipo.



A sus ya casi 37 años, Elías Hernández podría hacerle mucho daño al Atlético Morelia por la banda derecha. Cuestión que le manden balones a profundidad para que resuelva ante la endeble línea zaguera del ex Tepic y ex Zacatepec, porque bien dicen que lo que bien se aprende no se olvida y, lo cierto, es que el veteranísimo moreliano aprendió muy bien y todavía tiene energías para hacer desaguisados al rival, máxime que tendrá la motivación de jugar donde nació como jugador.



El partido está marcado para dar inicio a las 5 de la tarde de este caluroso sábado 15 de marzo, hora en la que todavía cae el sol a plomo, lo que podría ser un óbice para un futbol a velocidad, por lo que jugadores como Omar Islas y Christopher Trejo podrían no ser muy efectivos al ataque de los nuevos Canarios. Sin embargo, en cualquier descuido de la zaga paceña podrían entrar como Juan por su casa.



Por el bajo nivel de los contendientes es que el partido entre los Monarcas del Atlético Morelia y el Deportivo La Paz es de pronóstico reservado, porque la victoria se ve factible para cualquiera de los dos, de tal suerte que… El que tenga más saliva tragará más pinole. Así sea.

ALINEACIONES

ATLÉTICO MORELIA: Antonio Torres, Daniel Parra, Juan García Sancho, Diego Gallegos, Walter Ortega, Édgar Martínez, Francisco Figueroa, Josué Domínguez, Jaziel Martínez, Raúl Torres y Christopher Trejo. D.T: Ignacio Castro.

ATLÉTICO LA PAZ: Gil Alcalá, Juan Zamudio, Édgar Alaffita, Yahir del Águila, Rolando Flores, Daniel Hernández, Luis Gutiérrez, Elías Hernández, Nahúm Gómez, Gilberto García y Jorge Ferrer.