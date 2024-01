El excanario Edu Pérez evitó la victoria de Atlético Morelia y la caída de La Paz

La Paz, Baja California, a 9 de enero 2024.- Para que la acuña apriete… La Paz y Morelia empataron a un gol en el Estadio Guayacura en la primera Jornada del Clausura 2024 de la Liga de Expansión. Diego García hizo el de la quiniela para el conjunto visitante al minuto 50 y, con un hombre menos en la cancha, el cuadro local igualó a través del ex canario Edu Pérez al 89’, quien con tiro cruzado dejó papando moscas a Sebastián Sosa, portero experimentado que no había tenido ni un tiro de peligro.

Fue un partido de puras ganas. Ni el Atlético La Paz, ni el Atlético Morelia pudieron desarrollar un buen futbol en algún lapso del partido. Y eso que el conjunto dirigido por Raúl Rico Ramírez se quedó con diez jugadores desde el minuto 45’, debido a que su temperamental defensor Kristian Álvarez se hizo expulsar por acumulación de tarjetas amarillas.

Desde los inicios del segundo tiempo a La Paz lo invadió la desorganización y la desesperanza, porque el cuadro michoacano atacaba con ganas, tenía el balón, se mantenía arriba de media cancha y daba sensación de que en cuanto se decidiera haría el segundo, pero, he ahí el pero, porque no hay conjunción de equipo, porque los jugadores están en proceso de acoplamiento entre ellos y tratando de dominar la idea futbolística de su entrenador.

El Morelia atacaba y La Paz se agrupaba atrás y se defendía bien, pero nunca renunció al ataque, por eso el cuadro michoacano jamás logró la filigrana que se debe tejer para llegar con claridad al arco rival. Ganas, sí, muchas ganas, pero le faltó el hombre que le diera pausa, que dirigiera el concierto, que provocara cambios de futbol y claridad de ideas, que los llevara a hacer una buena lectura de partido. Y de la banca nunca llegó la corrección.

Lo que sí llegó la igualada. Gutiérrez mando pase largo, cruzado y profundidad para Edu Pérez, quien con recepción de cabeza dirigida colocó el balón para sacar fierrazo que encontró a un Sebastián Sosa tal y como decían los antiguos: posando para la foto. Gol del ex de Pumas y ex de Canarios, con lo que La Paz rescató un empate que parecía imposible y el Atlético Morelia dejó ir la victoria que se antojaba factible. Habrá que tenerles paciencia a estos dos equipos, porque hoy se vieron muy duros, muy tiesos, muy ganosos, pero nada conjuntados. El cuadro michoacano descansará en la jornada dos. Así sea.

ALINEACIONES

ATLÉTICO LA PAZ: Jonhatan Estrada, Kristian Álvarez, Flavio Santos, Michelle Benítez, Nahum Gómez, Horacio Torres, Ulises Jaimes, Morrison Palma, Ulises Gutiérrez, Ulises Zurita y Marco Ibarra. DT: Raúl Rico Ramírez.

ATLÉTICO MORELIA: Sebastián Sosa, Ulises Cardona, José Saavedra, Leobardo López, Enrique Cedillo, Diego García, Javier Ibarra, Raúl Torres, Sergio Vergara, Omar Islas y Fernando Illescas. DT: Israel Hernández Pat.