Duelo de medianos en el Morelos, Atlético Morelia recibe hoy a correcaminos

Morelia, Michoacán, a 29 de marzo de 2025.- Hoy habrá partido en el Morelos. Los alirrotos Canarios del Atlético Morelia recibirán en punto de las 5 de la tarde a Correcaminos en duelo de los denominados directos, porque ambos buscan colarse a la postemporada de la Liga de Expansión. La cuestión es que se trata de dos conjuntos que no han podido mostrar empaque de equipo, son más las que han dado de cal que las que llevan de arena y simplemente no se ve que tengan arrestos para inquietar a los mandones del torneo.



En número están parejos, al menos en cuanto a puntos se refiere, porque el conjunto michoacano suma 12 unidades, mientras que el tamaulipeco lleva 15 puntos, pero con un partido más, porque en 11 fechas, el cuadro que dirige el español Ignacio Castro ha disputado 10 encuentros, y los dirigidos por Héctor Hugo Eugui ya jugaron 11. Esto es que al de Morelia le restan 4 encuentros por disputar y al de Tamaulipas solamente 3.



Visto así, desapasionadamente, ni a cuál irle, porque los dos están por debajo de la medianía, sin embargo, la balanza se inclina un poco en favor de los Monarcas del Atlético Morelia porque ha sabido hacer de la localía un factor para su bien, porque los 4 tri8nfos que tiene en su haber los ha conseguido en el Coloso del Quinceo, habida cuenta que derrotó 1-0 a la Jaiba Brava, 2-1 a los Alebrijes, 1-0 a Venados y 4-1 a la Paz.



En casa el Atlético Morelia tan solo ha perdido un encuentro, 0-2 con el Atlante. Eso sí, como visitante ha sido un desastre porque ha mordido el polvo las 5 veces. El Correcaminos, por su parte, tampoco ha sido un gran visitante, porque ha caído en 3 ocasiones, tiene una victoria y una igualada, precisamente en la Jornada 11, con La Paz 1-1.



En suma, el de hoy en el Coloso del Quinceo a las 5 de la tarde, en un ratito, es un encuentro de pronóstico reservado, porque es entre equipos de fuerzas niveladas y ambos sueñan con colarse a la Liguilla del Clausura 2025 de la Liga de Expansión. Veremos si el Atlético Morelia vuelve a aprovechar la localía o si Correcaminos firma su cuarta victoria en calidad de visitante.

NO SE VA.



Ah, por cierto, ya dejen de moler con eso de la ida del Atlético Morelia al Puerto Jarocho. No, no se irá, qué se va a andar yendo si aquí está muy bien. Ta lo dijo José Luis Higuera, si acaba de comprar las marcas del equipo. Ya no la chiflen, no se irá. Al menos no pronto. Así sea..



ATLÉTICO MORELIA: Santiago Ramírez, Daniel Parra, Juan García, Brayton Vázquez, Walter Ortega, Edgar Martínez (Laerte Polydoro, 79’), Francisco Figueroa (Mauro Nambo, 58´), Josué Domínguez (Jaziel Martínez, 69’), Raúl Torres, Paulo Romero (Omar Islas, 58’) y Christopher Trejo (Junior Maleck, 79’). D.T: Ignacio Castro.



CORRECAMINOS: Rubén Castellanos, Juan Pineda, Joaquín Pereyra, Aarón Salazar, Jonathan Gámez, Daniel Cisneros, Gerardo Moreno, Joaquín Estopier, Emmanuel Hernández, Joel Martínez y Jesús Salas. D.T: Héctor Hugo Eugui.