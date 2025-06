Diego García Bárcenas y Amare Shewarge Alene conquistaron la 43ª Carrera del Día del Padre

Ciudad de México, a 16 de junio de 2025.- En una mañana fresca, con el aroma de la lluvia aún suspendido en el aire, miles de corazones latieron al unísono durante la emblemática Carrera del Día del Padre organizada por los Corredores del Bosque de Tlalpan, que celebró su edición número 43 a lo largo del Anillo Periférico Sur, donde los aplausos y porras acompañaron a los más de 8 mil corredores inscritos, decididos a conquistar la meta y quienes finalmente lo lograron con mayor gloria fueron Diego Adolfo García Bárcenas, con un tiempo de 1:04.38, y la etíope Amare Shewarge Alene, con 1:16.46.

En un cierre espectacular que desató ovaciones, García Bárcenas remontó en los últimos kilómetros después de que la carrera fuese liderada por Jorge Cruz durante buena parte del trayecto. El podio varonil se completó con Carlos Alberto Álvarez Salmerón (1:05.00) quien siempre marchó segundo, Jorge Cruz (1:05.37), Gabriel Arroyo (1:06.04) y Omar Fabricio Castillo González (1:07.12), en una edición que quedará grabada por su alto nivel competitivo.



En la rama femenil, el duelo fue vibrante puesto que la etíope Amare Shewarge Alene apenas logró despegarse en los últimos 200 metros de Mayra Sánchez Vidal, campeona defensora, quien cronometró 1:16.49 y se convirtió en la mejor mexicana del evento. El podio lo completó Kathya Mirell García Barrios (1:16.53), seguida por Dafne Pooleth Juárez Pavón (1:17.10) y Daniela Torres Huerta (1:17.27).



Un nuevo aliento sacudió el asfalto del sur de la capital: la Beca Deporte Mexicano, impulsada por la asociación del mismo nombre, que con una dotación de 120,000 pesos anuales y dos competencias internacionales con todo pagado, estas y patrocinadas por Phinix, premia no solo la velocidad, sino la inspiración. Los primeros beneficiarios son los dos mejores mexicanos en cada rama: Diego Adolfo García Bárcenas y Mayra Sánchez Vidal.



Más que un apoyo económico, la beca tiene una misión: transformar cada zancada de hoy en oportunidades de mañana. Además de fortalecer su preparación como atletas de alto rendimiento, los becarios compartirán su experiencia en proyectos sociales que promuevan la activación física en comunidades vulnerables porque correr para ganar se transforma en correr para inspirar.



“El plan era progresivo y cerrar con todo; cuando el cuerpo respondió, seguí el instinto”, confesó García Bárcenas, medallista de plata en los 5,000 metros en los Juegos Centroamericanos San Salvador 2023, quien considera esta carrera una escala hacia nuevas metas en las distancias de 1,500 y 5,000 metros planos.



Por su parte, Mayra Sánchez comentó: “El duelo con Amare fue de tú a tú; a 200 metros ella se me fue, pero me llevo el honor de ser la mejor mexicana y la gran motivación de la beca”, palabras que reflejan su entrega en esta inolvidable mañana.



Una de las postales más entrañables fue la llegada de la ultramaratonista rarámuri Lorena Ramírez, quien, con una sonrisa serena y acompañada por su hermana Juanita, cruzó la meta tras dos horas de recorrido. “Vine a disfrutar la ruta y convivir con tantos corredores. Estoy feliz”, declaró, recibiendo el aplauso cálido de los presentes.



Los triunfadores absolutos se hicieron acreedores a una histórica bolsa de premios: $50,000 al primer lugar, $25,000 al segundo, $15,000 al tercero, $7,000 al cuarto y $3,000 al quinto lugar. Fue una jornada marcada por la tradición y un clima perfecto: 16 °C y humedad ideal para registrar grandes marcas.



Rafael Sánchez Navarro, presidente de los Corredores del Bosque de Tlalpan, organizadores de la competencia, expresó su orgullo por haber reunido a casi 50 atletas élite en esta edición. Subrayó que esta carrera no es solo una prueba atlética, sino una causa viva a favor del Bosque de Tlalpan, su conservación y el fortalecimiento del espíritu comunitario.



“La jornada fue preciosa”, dijo. “La logística, los bloques, el ánimo de la gente… todo fluyó. Y contar con la presencia de Lorena Ramírez y su hermana Juanita gracias a la visión del comité del Premio Castañón, nos llena de orgullo. Es un gran paso hacia la inclusión de los pueblos indígenas en el deporte nacional”. Concluyó con una frase que sintetiza el alma de esta competencia: “Hay que amar correr; mientras ames la carrera, tendrás siempre éxito en tu vida”.