Dani Alves niega agresión sexual en juicio; asegura todo fue consensuado

Barcelona, España, 7 de febrero del 2024.- El exfutbolista brasileño Dani Alves negó este miércoles que haya violado a una mujer en un club nocturno de Barcelona y aseguró que la presunta víctima era libre de irse en cualquier momento, en el desarrollo del juicio que se lleva en su contra en España.

"Podía salir en cualquier momento, no estaba obligada a estar allí", declaró brevemente Alves, ante cuestionamientos de su propia abogada.

"No me dijo que no quería practicar sexo. En ningún momento ella me dijo que no quería ni nada", agregó.

El exjugador de los Pumas de la UNAM aseveró que la presunta víctima en ningún momento le dijo que estaba incomoda y reitero que pudo haber salido en cualquier momento del baño de la discoteca, ya que “no es un hombre violento”.

Luego de las declaraciones de Dani Alves, se dio paso a las conclusiones finales del juicio, por lo que el veredicto cada vez está más cerca, en el caso que la Fiscalía de España pide una pena de prisión de 12 años y una indemnización de 156 mil euros a la presunta víctima.