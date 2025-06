Condenan a 4 aficionados por delitos de odio en contra de Vinícius JR, futbolista del Real Madrid

Madrid, España a 16 de junio de 2025.-Hace dos años, cuatro personas colgaron un muñeco de un puente con la figura del futbolista del Real Madrid, Vinícius JR, quienes hoy fueron condenadas por un tribunal español, informó la liga.

En Enero del 2023, cuatro personas colgaron una figura negra con el nombre de Vinícius, antes de un partido de la copa del Rey, en la que se enfrentaban el Real Madrid en contra del Atlético de Madrid, junto al muñeco colgado del cuello había una pancarta en la que estaba escrito “Madrid odia al Real”

Uno de los acusados fue sentenciado a 15 meses de prisión por un delito de odio y siete meses más por amenazas, ya que difundió en línea las imágenes del acto.

Los otros tres acusados fueron sentenciados a 7 meses de prisión por delitos de odio y 7 meses por amenazas, los cuatro deberán cumplir un programa de formación sobre igualdad de trato y no discriminación, para así suspender sus penas carcelarias.

Asimismo se les prohibió tener cualquier tipo de comunicación con el futbolista, por un periodo de cuatro años, además de que fueron multados y no podrán acercarse a menos de mil metros del astro brasileño, su residencia y el centro de entrenamiento del Real Madrid, también tienen prohibido acercarse a menos de mil metros de los estadios de futbol desde cuatro horas antes y cuatro horas después de todos los partidos organizados por la liga o la federación española de fútbol.

Las sentencias fueron disminuidas ya que los acusados firmaron una carta con disculpas dirigidas al club, a la liga española y a Vinícius Junior.

Recordemos que no es la primera sentencia que se lleva a cabo en España por insultos racistas hacia Vinícius, en 2022 fueron sentenciados 5 aficionados del Valladolid que lo insultaron racialmente, el año pasado tres aficionados del Valencia recibieron su sentencia tras declararse culpables de lanzar insultos raciales en su contra.

A pesar de que estos actos siempre han existido en el fútbol, hasta ahora se está actuando con mano dura para erradicar el racismo dentro y fuera de las canchas.