Con significativa ventaja, los Canarios buscarán redondear la hazaña a costa de la UdeG

Morelia, Michoacán, 11 de mayo del 2025.- Con una ventaja significativa de 2-0 el Atlético Morelia visitará en el Monumental Estadio Jalisco al mediodía de este domingo dominguero del quinto mes del año a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, equipo que tendrá 90 minutos para remontar, igualar o superar ese marcador para colocarse en las finales del Clausura 2025 de la Liga de Expansión o, de lo contrario, el caballo negro de la competencia cumplirá una hazaña monumental.

El conjunto canario sorprendió en Cuartos de Final al superar una aduana muy complicada, la del Atlante, y lo hizo brillantemente. Ahora tiene la sartén por el mango ante los melenudos tapatíos, pero no hay que perder de vista que los dirigidos por Poncho Sosa son los líderes del torneo, por lo que seguramente el panorama en el Jalisco será muy diferente a lo que se vio en el Morelos, pero… el 2-0 puede resultar inalcanzable o puedría ser pulverizado por los universitarios, eso dependerá única y exclusivamente de los pajarillos canoros, ya que no es poca la ventaja, por más que haya quienes digan, sin bases, que es un marcador muy engañoso, en virtud de que de engaño no tiene nada y sí todo de complicación para el que está abajo en la pizarra, en este caso la UdeG, porque saldrá condicionado a jugar ofensivamente, pero sin descuidarse atrás, amén de que tendrá que guardar la compostura, serenarse y tener paciencia.

Sea como fuere, lo cierto es que los dirigidos por el europeo Nacho Castro tienen todo a favor para hacer un partido a placer, lo que precisa que deben salir muy bien armados de atrás para adelante, esto es privilegiar la retaguardia, empoderar la cintura y contar con una ofensiva puesta y dispuesta a aprovechar hasta la más mínima ocasión ventajosa para ampliar el marcador.

Esto es que ahora la moneda no está en el aire, la tienen los Canarios y deben saber defenderla.

La incógnita es grande, sí, muy grande, porque Leones Negros es un equipo muy bien estructurado, con mejor defensiva, mejor media y mejor delantera que el Atlético Morelia, al menos en el papel, pero en los hechos hay que tener en claro que los de José Luis Higuera suman siete partidos consecutivos sin conocer la derrota, es decir que están embalados, lo que indica que la ventaja de 2-0 es para que le alcance y dar el golpe de autoridad que lo coloque en la final.

Sí, correcto, pero esa incógnita será develada este domingo luego de los 90 minutos del partido de Vuelta de las Semifinales del Clausura 2025. Partido que dará inicio en punto de las 12 medio día. Así sea.