Con pifia, los Canarios califican a Cuartos de Final y van contra los Potros

Morelia, Michoacán, a 20 de abril de 2025.- El Atlético Morelia alcanzó su objetivo y lo hizo muy bien. No fue fácil, claro que no, ni jugó un partido impecable, pero le fue suficiente para empatar 1-1 con Tlaxcala, con lo que sacó 1 punto de oro que lo catapultó al séptimo lugar de la Tabla General y a estar en la Liguilla con todos los merecimientos y todas las de la ley por sus 20 puntos de 42 disputados. Así de mediocre la Liga de Expansión, pero los Canarios no tienen culpa alguna, porque habiendo perdido más de la mitad de las unidades en juego, el Reglamento le da derecho a estar en la Postemporada. Tlaxcala está fuera de la competencia.

El cuadro michoacano anotó en las postrimerías del primer tiempo y, el conjunto tlaxcalteca lo hizo en los inicios de la segunda mitad. Corría el minuto 41 cuando en una mala salida de los Coyotes, los Canarios recuperaron en la media cancha, cinco de sus jugadores realizaron un buen tejido ofensivo que dejó a René López con balón controlado y sin marca dentro del área, el defensor canario jaló del gatillo con la diestra, cruzó su disparo y metió la de gajos a la base del poste derecho de la portería defendida por Ricardo Rodríguez. Era el gol de la quiniela, era el 1-0.

Pronto llegó el empate de los Coyotes, muy pronto. Y fue gracias a una muy mal parada defensa canaria que se quedó paralizada. El guardameta Santiago Ramírez había salido enloquecidamente de su portería y de su área, los tlaxcaltecas no aprovecharon al no disparar al arco, cuando regresó el portero vino el tiro por alto que Ramírez sacó a una mano.

Enseguida de ello se dio otra acometida del cuadro local, hubo un rechazo a la punta izquierda del área grande, allí la recuperó Miguel Lozano, éste sirvió para Aldo Serna, mismo que centró al manchón penal, allí remató Paolo Ríos ante la complacencia de 7 jugadores canarios que se quedaron viendo, parados como estacas, nada más le faltó aplaudir, el cancerbero “michoacano” rechazó pero el balón le quedó a Miguel Pedroza que empujó a la red, todo ante 7 jugadores amarillos que no se movieron, mientras que 3 de Coyotes acosaba, gol del empate al 55’. Pifia defensiva de los Canarios, que hicieron el osote.

Después lucha intensa con más pasión que cerebro, con más ganas que buenas maneras, con más ímpetu que sapiencia. Un partido que se alargó sin pena ni gloria, pero que le alcanzó a Tlaxcala para no cerrar con derrota en su casa y al Atlético Morelia para estar instalado en el séptimo lugar y, por ende, en la fiesta grande del Torneo Clausura 2025 de la Liga de Expansión. En Cuartos de Final los Canarios enfrentarán a los Potros de Hierro del atlante, segundo sitio de la Clasificación General; Tepatitlán va contra el superlíder UdeG; Venados enfrentará a Mineros, tercer lugar; y los Toros del Celaya se enfrenarán a la Jaiba Brava. Así sea.

TLAXCALA: Ricardo Rodríguez, Santiago Román (Jesse Zamudio, 46’), Francisco Santillán, Miguel Lozano, Dennys Navarrete, Diego Aguilar, Aldo Serna (Bruno Morales, 84’), Morrison Palma (Óscar Millán, 46’), Paolo Ríos (Diego Zago, 71’), Miguel Pedroza, Diego gama (Jhory Celaya. DT: Luis Orozco.

ATLÉTICO MORELIA: Santiago Ramírez, Daniel Parra, Juan García, René López (Paolo Yrizar, 77), Diego Gallegos, Brayton Vázquez, Walter Ortega, Francisco Figueroa (Omar Islas, 77’), Jaziel Martínez (Édgar Martínez, 65’), Raúl Torres, Mauro Nambo (Laerte Polydoro, 65’). DT: Ignacio Castro.