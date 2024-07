Con muchos jugadores de nuevo ingreso, Atlético Morelia reiniciará prácticamente de cero

Morelia, Michoacán, a 20 de julio de 2024.- No hay proyecto. Atlético Morelia no tiene proyecto a futuro, ni de cara a un ingreso a la Primera División, lo que queda en evidencia por su falta de una base sólida de jugadores. Cada seis meses cambia de 8 a 10 elementos, precisamente porque los tenía en calidad de préstamo. La crisis se ha recrudecido en el momento actual, porque ya suma 15 “nuevos” fichajes. Quince, un número exagerado para un equipo profesional, porque eso denuncia lo que es: poco profesional.



José Luis Higuera se ha dedicado a dar golpes mediáticos desde que decidido hacer del Zacatepec el nuevo Atlético Morelia. No le importó dejar a los hidalguenses sin equipo, como no le había importado dejar a los nayaritas sin Coras de Tepic. Desde su llegada a Morelia ha prometido sin medida y no ha cumplido sin vergüenza. Por eso los Ex Coras de Tepic y Ex Caneros del Zacatepec ahora son un Atlético Morelia que firma a 15 jugadores para el siguiente torneo.



Ah, pero como de lo que se trata es de tocar la nostalgia y trastocar el romanticismo de los aficionados que “están en las buenas y en las malas con el equipo”, ya hasta anunció con bombo y platillo que compró los derechos de Monarcas Morelia, como si eso su equipo ya pudiera portar una estrella en su uniforme, siendo que no es así, porque el nuevo Atlético Morelia nunca ha jugado en Primera División. Se compra el nombre, pero no se puede comprar la historia.



Sí, ya llegaron 15 jugadores que vestirán los colores del nuevo Atlético Morelia y, tal vez, los de el nuevo Monarcas Morelia. Muy bien, ojalá sea para bien del equipo y de su dueño. Ojalá y sí. ¿Pero por qué nada más anuncia que llegan y nunca dice bajo qué condiciones contractuales? ¿Por qué no precisa cuales vienen a préstamo con opción de compra, cuales vienen por seis meses o un año y cuales llegan para fortalecer una base sólida de miras al mañana?



Hay mucho humo en torno a todos los movimientos que realiza la directiva. Qué diferencia de aquella que encabezó Álvaro Dávila, porque nos daba toda la información necesaria para tener bien informada a la afición, incluso editaba la Guía de Medios para que no hubiera dudas, ni suspicacias. Hoy no es así, todo es oscurantismo y golpes de mediáticos, pero nada de proyectos con miras reales a ingresar por primera vez a la Primera División.



Los quince jugadores que llegaron para jugar el noveno torneo de la Liga de Expansión, una categoría que no alcanza la calidad ni de una Segunda División, son: Harol Vázquez, Patricio Zerecero, Josué Gómez, Rolando González, Diego Gallegos (vuelve), Luis López, Jair Cortés, Diego López, Bryan Trejo, Walter Ortega, Jesús Miranda, René López, Edson Castellanos y Paolo Yrizar. Además de un entrenador que también llegó vendiendo humo, a saber: Mario García Covalles.



Aquí la pregunta es: ¿Cuántos de ellos tienen nivel para brillar en un equipo de la Primera División? Entonces estamos hablando que por más que prometa que “pronto” estará su equipo en el máximo circuito del balompié nacional todo queda en eso, promesas, porque no está formando una base sólida para cuando llegue ese momento. ¿O a poco tiene tanto dinero como ara comprar una franquicia de la categoría de oro y también para adquirir 28 jugadores para brillar allá?



Está cañón, muy cañón, porque sin proyecto a futuro, no se puede. Pero, bueno, hay que concederle el derecho de la duda, que tal si sí tiene tantísimos millones de pesos para comprar todo de un jalón. Por lo pronto, es deseable que los 15 que llegaron integren salgan muy buenos, se acoplen pronto y armen un buen equipo, por ahora todo es deseo, buena vibra y ganas de ver un equipo en toda la extensión de la palabra en la capital michoacana. Así sea.