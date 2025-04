Con la sartén por el mango, los Canarios visitan hoy a los Coyotes en el Tlahuicole

Morelia, Michoacán, a 19 de abril 2025.- Con su destino en las manos y la sartén por el mango, esta tarde-noche el Atlético Morelia se meterá al Estadio Tlahuicole de Tlaxcala en busca de los tres puntos que le den el pase a la Liguilla por el título del Clausura 2025 del Torneo Expansión del futbol mexicano. No hay después para meterse a la postemporada, es ahora o nunca, porque se juega la última fecha del torneo y está en octavo lugar con 19 puntos, por lo que la victoria es obligada. El partido será a las 19:00 horas.

El antes ya no cuenta. Es hoy, hoy, hoy, como dijo el presidente de botas y sombrero. Porque hoy está en lugar de privilegio y solo una derrota podría ponerlo fuera de la lucha, bueno, si sus perseguidores ganan. Hoy, porque la siguiente semana empezará la postemporada. Hoy, poque sus 6 derrotas no cuentan, porque su golaveraje en contra no vale, porque es hoy y punto. Así que o cabestrea o se ahorca. Hoy, porque es Sábado de Gloria y no le está permitido crucificarse un día después del Viernes Santo.

El Tlaxcala parece un equipo a modo. Nada más parece, porque seguramente querrá cerrar ante su gente con su tercera victoria del torneo, lo que lo hace peligroso, máxime que su técnico y sus jugadores querrán congraciarse con sus patrones para que les den continuidad y, además, porque siempre será benéfico cerrar con victoria, por más que se haya hecho un mal torneo. Y vaya que lo hizo malísimo, porque nada más tiene 12 puntos de 36 disputados.

Y no es que esté yo diciendo que el Atlético Morelia sea un equipo boyante, no, qué va, si también ha tenido mal torneo y está en el punto exacto de la mediocridad, al menos en cuanto a puntos, porque ocupa el lugar 8 de 15 equipos con tan solo 19 puntos de 36 posibles y un menos 3 en el goleo. Pero, bueno, ha enseñado notoria mejoría en los partidos más recientes, lo que le da un plus ultra para enfrentar a los Coyotes tlaxcaltecas y se pueda pensar en que saque la victoria.

Y sí, eh, los pronósticos apuntan en favor del conjunto michoacano, cuestión de que Nacho Castro establezca elija una oncena ideal, establezca una buena estrategia para que su equipo defienda bien, construya eficientemente y su delantera tenga balones con ventaja frente a la portería del cuadro local. Parece fácil, pero no hay partido simple y nuca se gana en la teoría, nie en el papel, ni por deseos de la afición. Así que a darle que es mole de olla y la oportunidad es más que buena.

Bien, bien, este encuentro correspondiente a la Jornada 14 de la Liga de Expansión será sancionado por el nazareno Eduardo Delgadillo, quien estará auxiliado en las bandas por José Adolfo Robles y Carlos Antonio Aldrete. Como cuarto oficial o árbitro suplente veremos a Jesús Enrique Herrera. Así sea.