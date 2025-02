Con anzuelos, carnada y todo a su favor, Morelia visita hoy al Gran Pez

Morelia, Michoacán, a 15 de febrero de 2025.- Después de su victoria sobre Alebrijes de Oaxaca, hoy vuelve a la acción el Atlético Morelia con anzuelos, carnada y todo en su favor. Tiene en puerta a un cheque al portador en Dorados de Sinaloa, ese cuadro que no es ni la sombra de lo que alguna vez fue y ahora anda dando tumbos a diestra y siniestra, arrastrando el nombre y ensuciado el apellido, sin que su directiva dé muestras de querer rescatarlo. El partido dará inicio a las 21:05 horas en el Estadio del Gran Pez.



El equipo sinaloense ha jugado 5 partidos, de los que lleva 4 derrotas y solo un empate, por lo que tiene una unidad en su casillero de puntos y es colero divisional. El conjunto de Monarcas del Atlético Morelia ocupa la novena posición con sus 6 unidades, producto de 2 triunfos; ha perdido 3 encuentros. Sin poder asegurar todavía que el conjunto michoacano está a buen nivel es amplio favorito ante el peor de la clasificación.



Se fue el Cantinflas García, ese entrenador supra valorado que no ha ganado nada en el máximo circuito, y el conjunto moreliano sigue dando una de cal por las que van de arena, esto es que no ha logrado mostrar empaque de equipo. Su entrenador, el español Nacho Castro, sin embargo, tiene muy claro que deben mejorar y también en qué aspectos trabajar. Es un director técnico que, al menos, no vende humo, sensato y prudente al hablar, lo que es bueno.



Es ya la sexta jornada, precisamente la fecha en la que ya todos los cuadros han tenido suficiente tiempo para prepararse, integrarse, comprender y dominar la propuesta del entrenador. Por tanto, hoy se tiene ya que ver un Morelia aceitado, con ideas claras a la defensa y al ataque. Y como el sinodal es a modo, por más que se diga que no hay enemigo pequeño, es de esperarse un buen partido del visitante y la victoria. Así sea.