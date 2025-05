Con 9 leones en cancha, la UdeG  desplumó a los Canarios y está en la final

Morelia, Michoacán, a 11 de mayo de 2025.- Con nueve hombres en la cancha por las expulsiones de los melenudos Ulises Torres (39’) y Joel Pérez (84’), los Leones Negros de la UdeG derrotaron 2-0 al Atlético Morelia en el partido de Vuelta de las Semifinales del Torneo Clausura 2025 de la Liga de Expansión, con lo que los de la Perla Tapatía empataron en el global y, por su posición de líderes en la Tabla de Clasificación, se metieron brillantemente en la final de la competencia.

Luego de la expulsión de Ulises Torres parecía imposible que los dirigidos por Poncho Sosa pudieran siquiera acercarse en el marcador global, porque en honor a la verdad las avecillas canoras jugaban bien en tres cuartos de cancha y buscaban con ahínco la portería defendida por el guardameta Felipe López. Sin embargo, los Canarios empujaban con determinación, pero sin la cohesión necesaria para horadar la portería del local. Le sobraba ímpetu y le faltaba cerebro.

Con 10 hombres en la cancha la Universidad de Guadalajara no era menos, precisamente porque el Atlético Morelia quería volar antes de caminar y correr, lo que le facilitaba su labor a los defensas melenudos. Cuando llegó la segunda expulsión para los Leones Negros todavía faltaba mucho tiempo y se antojaba que Ignacio Castro serenara a su equipo y lo mandara a jugar más ordenado, pero no, los Canarios seguían recurriendo al ollazo infructuoso.

La expulsión de Joel Pérez se dio al minuto 84’, es decir con mucho tiempo todavía por jugarse, porque el árbitro daría 8 minutos de composición, agregado, reposición o reintegración, como usted quiera, lo que era un cuarto de hora en favor del conjunto michoacano, porque jugar 11 contra 9 en tan grande lapso es para hacer por lo menos una anotación, pero no, el conjunto rojiamarillo siguió con más ganas que ideas y con los simples ollazos al área grande.

Las anotaciones que sepultaron a esos Canarios que no supieron defender su cómo ventaja de 2-0 con que llegaron al partido de Vuelta, fueron realizadas en el segundo tiempo, cuando los Leones Negros todavía tenían 10 jugadores en la cancha. El primero lo hizo Alejandro Bravo al 54’ de tiro de castigo de fuera del área, quien aprovechó que Santiago Ramírez le dejó libre su lado izquierdo de la portería y allí le clavó el balón como con la mano.

La segunda anotación, la de la gloria para los Leones Negros y la vergüenza para los Canarios, fue desde el manchón penal. El goleador de la competencia Jesús Alberto Ocejo cobró con categoría y venció a Santiago Ramírez, quien adivinó la trayectoria del esférico, pero no puedo evitar la caída de su arco por segunda ocasión. Después, el Atlético Morelia, no supo sacar raja de que los de la Perla de Occidente se quedaron con tan solo 9 hombres y, de ahí que por no saberle jugar a un equipo que estaba en desventaja numérica, quedó eliminado de la competencia. Así sea.

LEONES NEGROS: Felipe López, Jonathan Sánchez, Arturo Ledezma, Ulises Torres, Alejandro Bravo (Luis Flores, 68’), Alejandro Organista, Alejandro Carreón (Francisco Rábago, 42’), Jahaziel Marchand (Bryan Flores, 46’), Carlos Fierro (Joel Pérez, 46’), Edson Torres y Jesús Ocejo (Edson Rivera, 68’). DT: Luis Alfonso Sosa.

ATLÉTICO MORELIA: Santiago Ramírez, Daniel Parra, René López (Paolo Yrizar, 66’), Diego Gallegos (Junior Maleck, 73’), Brayton Vázquez, Walter Ortega, Omar Islas, Francisco Figueroa, Jaziel Martínez (Mauro Nambo, 66’), Raúl Torres y Christopher Trejo (Laerte Polydoro, 56’). DT: Ignacio Castro.