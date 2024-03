Canarios, por el tercero al hilo y un golpe de autoridad a costa del super líder

Morelia, Michoacán, 28 de abril de 2024.- Los Canarios tendrán hoy la gran ocasión de dar un golpe de autoridad en busa de reivindicarse consigo ismos y con su afición, porque recibirán a las 19:00 horas en el rectángulo verde esmeralda del Coloso del Quinceo al superlíder de la competencia, Venados de Yucatán, conjunto que a la par de Leones Negros se ha significado por su solidez de líneas, individualidades, conjunción y contundencia, por eso impera en la Liga de Expansión.

El Atlético Morelia viene de un sufrido pero muy buen empate con que ligó ya dos partidos sin derrota, lo que es mucho decir luego de cómo se encontraba totalmente destartalado, es decir, sin rumbo, ni dirección. La prueba de hoy, sin embargo, debe asumirla como una oportunidad de lujo para dejar en claro que su victoria sobre el Celaya y su empate con el Atlante no son mera casualidad y, menos, un espejismo.

Porque tener a hombría de ganar 4 de 6 puntos de visita le debe alcanzar para no dejarse pintar la cara en su casa, por muy super líder que se el Club Deportivo Mérida sea. Claro, dependerá enteramente de que los jugadores se comprometan, se esfuercen, se la crean y sean fieles a la estrategia que el establezcan Scoponi y su cuerpo técnico.

No, no será fácil, claro que no, no puede serlo, pero esa gran dificultad debe ser la principal motivación para aquellos que “El Gringo” les entregue su total confianza para llevar al equipo a buen puerto, amén de que estarían ligando su tercer partido sin descalabro, seguirían en la lucha por un lugar en la postemporada y, por si fuera poco, se revalorarían de cara a lo que venga.

Los Venados vienen muy bien armados desde atrás, con grandes ex canarios como son Santiago Ramírez y Mario Trejo, además de que cuenta con jugadores tan experimentados como Néstor Vidrio. Es un conjunto fuerte en retaguardia, inteligente en la media cancha y contundente al ataque. Sin embargo, en Morelia también hace aire. Los pronósticos son rojiamarillos.

El partido corresponde a la jornada 13 de la Liga de Expansión y se disputará en el Estadio Morelos a partir de las 19:05 horas, tiempo del centro de México. Hoy, entonces, es buena ocasión para que el aficionado exigente, el que no se chupa el dedo, se meta al Coloso del Quinceo a fortalecer el ánimo de los jugadores para que hagan de este Jueves Santo un día de gloria. Así sea.

ATLÉTICO MORELIA: Antonio Torres, Enrique Cedillo, Diego García, Leobardo López, Juan Vega, Edison Chávez, Santiago Viera, Paul Galván, Fernando Illescas, Sergio Vergara y Alonso Flores. DT: Norberto Hugo Scoponi.

CF MÉRIDA: Santiago Ramírez, Jesús Miranda, Néstor Vidrio, Mario Trejo, Jerónimo Rodríguez, Javier Casillas, Carlos Rosel, William Guzmán, Jesús López, Miguel García y Mauro Pérez.