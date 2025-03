Buscará la Resistencia Albiazul regresar al estadio Corregidora

Querétaro, a 5 de marzo de 2025.- La barra del equipo Gallos Blancos, la “Resistencia Albiazul” informó que buscará regresar al estadio Corregidora, ya que este 5 de marzo, se han cumplido tres años de la sanción que se les impuso por los hechos ocurridos en el partido contra el Atlas, donde lamentablemente hubo personas lesionadas por la violencia que vivió en campo del coloso del Cimatario.

A través de un comunicado de prensa, firmado por la Resistencia Albiazul, reconocieron haber cumplido con la sanción impuesta a raíz de los hechos del 5 de marzo del 2022, la cual consideran fue injusta y desmedida, por lo que esperan volver a la tribuna sur del estadio Corregidora, para alentar a los Gallos Blancos.

“El grupo de animación del Club Querétaro, de nombre RESISTENCIA ALBIAZUL HA CUMPLIDO CABALMENTE CON DICHA SANCIÓN al no presentarse al interior ni exterior del estadio en este periodo. Por lo que jurídica y materialmente el grupo de animación está en todo su derecho de regresar a su espacio histórico en el Estadio Corregidora”, dice el comunicado.

Piden a las autoridades tanto de Gobierno del estado de Querétaro, como a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) entablar diálogo para que pueda tener acceso a los partidos de los plumeros, con la esperanza, de estar en el gallinero el próximo 14 de marzo, cuando el equipo de casa se enfrente contra Mazatlán.

“Entendemos que el regreso del grupo de animación debe ser una decisión bien analizada, pero sobre todo consensuada entre los actores que convergen en un partido de futbol, que no puede y no debe ser una decisión apresurada si no están dadas las condiciones, las reuniones, los acuerdos y compromisos de las partes para este regreso, que es de suma importancia generar una estrategia para fomentar una cultura de paz y la convivencia entre aficionados. Este próximo 8 de marzo de 2025 no debe ser solo el regreso del grupo de animación sino el inicio del regreso del ambiente festivo que se vivía cada partido en nuestro estadio”, menciona el comunicado de la barra.

Cabe mencionar, que el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González ha destacado en distintas ocasiones que el coloso del Cimatario, es y seguirá siendo un recinto para el disfrute del deporte.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo de Querétaro, Carlos Alcaraz Gutiérrez precisó que, Iován Elías Pérez Hernández, secretario de Seguridad Ciudadana recibió un premio por parte de la FMF por mantener la paz en este estadio mundialista.