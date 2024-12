Atlético Morelia-Universidad Michoacana ya comenzó el 2025: Farías Echenique

Morelia, Michoacán, a 28 de diciembre de 2024.- No obstante que para muchos es temporada vacacional, en el Atlético Morelia-Universidad Michoacana ya trabajan para la reanudación de la temporada de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), así lo comentó el técnico del equipo, Gustavo Farías Echenique.

“La gente está cerrando el año y nosotros ya estamos comenzando el 2025, estamos a unas semanas de tener nuestra visita a Bucaneros, que es un rival muy complicado, que en su casa se hace fuerte. El equipo ya se conoce, ya pasó la curva de aprendizaje, viene otra parte nueva, porque hay que recordar que se abren los registros para todos los equipos y se reforzarán, y tendremos la oportunidad de enfrentar de diferente manera el torneo”.

Farías Echenique no descartó la posibilidad de hacer nuevas incorporaciones a la plantilla de cara a la reanudación del campeonato.

“Hay que reforzar al equipo en todas las posiciones, tenemos un universo de 40 jugadores registrados, tenemos que analizar bien su tema académico, ver cómo van en la escuela, hay cinco o seis jugadores que nos interesa poder agregar, sin cerrarle la puerta a nadie, hemos estado buscando chicos dentro de los Juegos Deportivos Nicolaitas para que nos puedan reforzar para iniciar el año con todo”.

La racha de 10 juegos sin conocer la derrota no es algo que quite el sueño en los Zorros y el estratega reconoció que se debe trabajar con los pies en la tierra.



“Hay que mantener la humildad, me parece que hay que reconocer y estudiar a los rivales, a veces el fútbol tiene imprevistos, hay momentos donde mereces ganar y no pasa o al revés, entonces hay que mantenerse muy ecuánimes y ser un equipo muy trabajador, hay que apostar a largo plazo, porque este equipo tiene muchas metas para este 2025”.

Cabe recordar que, el cuadro nicolaita regresará a la actividad oficial el 19 de enero del 2025, cuando visite a los Bucaneros de Maravatío.