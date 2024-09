Atlético Morelia sin rumbo ni dirección, pierde su cuarto partido de 7 jugados

Morelia, Michoacán, a 14 de septiembre de 2024.- Atlético Morelia sigue en la abulia, en la parsimonia, en el desangelamiento y la mediocridad. Venados de Yucatán lo exhibió en la cancha del Estadio Carlos Iturralde y le dio una voltereta para vencerlos 2-1 en partido correspondiente a la Jornada 8 de la Liga de Expansión. El conjunto local fue el que propuso, el que buscó con insistencia la portería muy bien defendida por Antonio Torres, quien hizo por lo menos tres grandes paradas para evitar un marcador en contra más abultado. El cuadro yucateco, con toda justicia, se quedó con los tres puntos en disputa.

Tampoco ante Venados se vio mejora del equipo que mal dirige el Cantinflas García, quien goza de un prestigio infundado como el mejor entrenador de la mediocre Liga de Expansión, solo porque tiene dos coronaciones en su haber, gracias a que estuvo frente al que ha sido el mejor equipo en la historia de la Liga de Expansión. Mario García grita y grita, pero no corrige, no hace las modificaciones en su entramado táctico, toma decisiones equivocadas y no logra infundirle ni siquiera garra a sus dirigidos, quienes integran un grupo de jugadores desabridos, apáticos.

Con el silbatazo inicial el Atlético Morelia se lanzó al ataque con alegría, pero su ímpetu del principio solamente fue un espejismo que duró unos cuantos minutos, porque rápidamente los Venados se adueñaron del rumbo y destino del encuentro. Antonio Torres le hizo atajadón a Khaled Amador y, después a William Guzmán, amén de que jugó su área con soltura y atingencia para parar avances peligrosos del rival. Omar Islas, por su parte, fue el único jugador canario de cancha que, al menos, sudó a camiseta, pero se desfondó pronto y Mario Trejo no le dio descanso.

La segunda parte del encuentro fue diferente, no porque el Atlético Morelia haya mejorado en su accionar, sino porque en un rebote, luego de una gran atajada de Sebastián Ramírez, hizo el gol de la quiniela al minuto 52 por conducto de Edson Castellanos. Pero estar abajo en el marcador le inyectó disposición para el sacrificio a los de Yucatán, quienes se lanzaron al abordaje con ímpetu y mejor futbol para lograr la igualada al 68’ a través de Erick Espinoza, y la voltereta en tiempo de compensación (90+1’), a través de Diego Pineda.

Con su cuarta derrota de 7 partidos jugados, el Atlético Morelia se estancó en 6 puntos y ocupa la nada honrosa antepenúltima posición de la Tabla General. Venados de Yucatán con la victoria llegó a 10 unidades con las que se ubica en el lugar 5 de la clasificación. Con Mario García, los Canarios solamente han ganado 1 partido y empatado 3, lo que habla del mal equipo en que están convertidos, por lo que amerita ya que la directiva que encabeza José Luis Higareda tome cartas en el asunto, porque no se le ve rumbo a su equipo. Así sea.

ALINEACIONES

VENADOS DE YUCATÁN: Sebastián Ramírez, Luis Calzadilla, Jesús López (Stiven Plaza), Miguel García, Mario Trejo, Néstor Vidrio, Andrés Catalán (Jerónimo Rodríguez), Marco García (Diego Pineda), Khaled Amador (Erick Espinoza), William Guzmán y Juan Alba. DT: Rigoberto Esparza.

ATÉTICO MORELIA: Antonio Torres, Edson Castellanos (Fernando Illescas), Diego Gallegos, Walter Ortega (Raúl Torres), Jair Cortés, Diego García, Christopher Trejo (Paolo Yrizar), Edson Martínez (Jesús Miranda), Luis López, Rolando González (Edwin Quezada) y Omar Islas. DT: Mario García.