Sigue la celebración en el Tianguis Artesanal Domingo de Ramos de Uruapan, Michoacán

Uruapan, Michoacán, a 30 de marzo de 2024.- El Tianguis Artesanal Domingo de Ramos, el más grande de América latina sigue recibiendo personas de todo el país y también extranjeros, de la forma cálida en que lo ha hecho desde hace 64 años.



Los artesanos se dicen satisfechos aunque las ventas no sea las mejores, aunque no dejan decaer su ánimo por lo cual esperan remonte esta semana que entra.



En este punto es necesario recordar que el famoso tianguis estará a la espera de más visitantes hasta el domingo 7 de abril, fecha en que se terminará esta magnífica exposición que reunió a los artesanos de todo el estado.



Por su parte, los visitantes del tianguis, tanto uruapenses como de otras procedencias, se dicen satisfechos con la gran variedad de piezas disponibles y los precios que ostentan las artesanías, mismos que van a acordé al trabajo realizado por los Artesanos.



Y es que en este encuentro artesanal se puede encontrar desde catrinas hasta ollas, pasando por platos, mantas y comida tradicional. Pero esto sólo es una parte de lo que se puede encontrar en Uruapan, Michoacán en este denominado Tianguis Artesanal Domingo de Ramos.



No sobra aportar algo sobre los orígenes de esta celebración en Uruapan, que se remontan al año de 1960, cuando por iniciativa de Arturo Arán se trasladó el tradicional Domingo de Ramos a la Guatápera y a la plaza principal, donde se llevó a cabo el primer Concurso Artesanal, de música y danza p´urhépecha.