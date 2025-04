Prohibir música de apología al delito no es suficiente: experta

Morelia, Michoacán, a 19 de abril de 2025.- Últimamente se han aprobado la prohibición de música y espectáculos que hagan apología al delito, pero la presidenta Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia Morelia, Lorena Cortés Villaseñor, considera que eso no es, en absoluto, suficiente para neutralizar la violencia.



La especialista señaló que es necesario se consideren otras estrategias, como la promoción de otras formas de cultura entre las nuevas generaciones, para evitar la normalización del crimen organizado y los homicidios a través de los narcocorridos.



Lo anterior se antoja difícil, si se considera que el estado siempre hace recortes a los sectores de cultura, ciencia y deporte. Además, como bien señaló esta especialista, "prohibir es lo más fácil pero no ha dado resultados. La historia nos lo ha reflejado, no sirve de mucho, porque al final no hay un ejercicio de conciencia".



La especialista añadió que las infancias y adolescencias son los grupos en mayor vulnerabilidad debido a que están en un proceso de formación cognitivo y conductual, lo cual implica que absorben aquello que ven en su entorno.



Por lo anterior, es que hay riesgos de que normalicen las conductas tóxicas, o como mencionó Cortés Villaseñor, son "tierra fértil para que prospere el culto a la ostentación, el culto al dinero, el culto a la violencia y el culto a las armas".



Respecto a la existencia de figuras como Peso Pluma o Nathanael Cano, Cortés Villaseñor resaltó que son parte de una generación que ha visto violencia por todos lados, por lo cual han utilizado los corridos tumbados para hablar de la realidad en que crecieron.



"Nacieron en una generación que a todas voces y por todos lados ve violencia. Son los hijos de la violencia y del narco en este país. Han visto eso y lo que hacen es expresar lo que tienen en su imaginario colectivo, ¿Cuál es el tema? Hacer conciencia", expresó Cortés Villaseñor.