Presentan los contenidos de Cinépolis Distribución y Cinépolis +QUE CINE para 2024

Ciudad de México, 22 de marzo de 2024 – A través de la presentación del Upfront Contenido Cinépolis 2024, las verticales de Cinépolis Distribución y Cinépolis +QUE CINE dieron a conocer, en compañía de directivos, directores de cine, productores y talento, los distintos contenidos que tendrán en los próximos meses del año, tales como: Casi el Paraíso, Entra en mi Vida, ¡Qué Huevos Sofía!, Un Actor Malo, SUGA, AESPA, entre otros.

Jorge Cuchí, Gerardo Dorantes, Fernanda Valadez, Mariana Arriaga, Urzula Barba, Paulina Goto, Hugo Catalán, Ricardo Peralta, así como talentosos directores y actores mexicanos, se dieron cita para acompañar el anuncio de sus respectivas películas; dejando claro que Cinépolis Distribución quiere llevar a más lugares las maravillas que produce el cine nacional, apoyando tanto caras nuevas como las ya reconocidas.

En palabras de Miguel Rivera, VP global de Programación y Contenido, “A través de ambas verticales estamos enriqueciendo cada año la cartelera cinematográfica, ofreciendo tanto cine mexicano a través de Cinépolis Distribución, como contenidos especiales o de nicho a través de Cinépolis +QUE CINE”. Sumado a esto, Cinépolis mantiene el asistir al cine como una vivencia inmersiva, al ofrecer formatos diferenciados y combos en dulcería de primer nivel.

Por parte de Cinépolis Distribución, que nació como una nueva alternativa para el lanzamiento de películas mexicanas y extranjeras, creada formalmente en el 2015, se presentaron los siguientes títulos:

Un Actor Malo – 4 de abril

Correr para Vivir – 25 de abril

Frida – 9 de mayo

Entra en mi Vida – 11 de julio

Casi el Paraíso - 12 de septiembre

A Cielo Abierto – octubre

Sujo – 31 de octubre

Corina - Invierno

¡Qué Huevos, Sofía! - Invierno

Destacando de estos títulos, se encuentra Casi el Paraíso, la producción más ambiciosa de Cinépolis Distribución en su historia. Esta película, que es una coproducción de México, Italia y Estados Unidos, dirigida y producida por Edgar San Juan, está inspirada en la novela homónima de Luis Spota; y, tardó más de 10 años en realizarse. Edgar San Juan, y los actores Karol Sevilla y Miguel Rodarte, anunciaron oficialmente la fecha de estreno para el día 12 de septiembre de este año perfilándose como una de las apuestas más grandes del cine mexicano de los últimos tiempos.

Cinépolis Distribución se ha posicionado como una de las distribuidoras más importantes de cine mexicano en términos de volumen, con un total de 70 películas estrenadas en salas de cine desde 2015. Tan sólo el año pasado, realizó 9 estrenos, de títulos como Señora Influencer.

Además, en los últimos tres años, ha estrenado las películas de terror más exitosas con El Exorcismo de Carmen Frías (2021), Mal de Ojo (2022) y Huesera (2023). Como distribuidora, ha logrado más nominaciones al Ariel que cualquier otra distribuidora nacional; destacando títulos como La Jaula de Oro (2014), La Cuarta Compañía (2017) y Sin Señas Particulares (2021), ganadores a Mejor Película.

Cinépolis +QUE CINE, por su parte, siendo una vertical consolidada en 2018, se posiciona como la ventana de contenido alternativo que vale la pena ver en la pantalla grande; con más de 120 títulos, 90 documentales, 170 conciertos, 4 mundiales de fútbol, 2 Super Bowls y 80 animes, presentados en 10 países de Latinoamérica. Ha crecido año con año convirtiéndose en la referencia para nichos importantes como anime y k-pop. Tan sólo el año pasado, los contenidos de la vertical lograron una taquilla total superior a los $500 MDP; contando con contenidos exitosos como Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba, BTS: Yet To Come y Godzilla Minus One.

Dentro de la oferta del año pasado, destacaron El Niño y La Garza y Godzilla Minus One, las cuales fueron galardonados en Los Premios Óscar, en las categorías de Mejor película animada y Mejores efectos visuales, respectivamente. Estos títulos estuvieron al alcance del público mexicano en los conjuntos de Cinépolis en todo el país.

Durante el evento, Cinépolis +QUE CINE presentó los siguientes títulos:

Hate to Love: Nickelback – Estreno: 27 y 30 de marzo

Suga | Agust D TOUR ‘D-DAY’ The Movie – Preventa:12 de marzo. Estreno: Del 10 al 13 de abril

AESPA – Preventa 27 de marzo. Estreno: 24 y 27 de abril

Rascal does not dream of a Sister Venturing Out y Rascal does not dream of a Knapsack Kid – Preventa: 27 de marzo. Estreno: 11 de abril

Además, durante abril, mayo y junio llegarán a las pantallas de +QUE CINE: Zak y Wowo Pearl Jam y Gurren Laguen.

Cinépolis se posiciona como la exhibidora mexicana líder en la industria de entretenimiento, a través de sus verticales como Cinépolis +QUE CINE y Cinépolis Distribución. Ambas están dedicadas a ampliar el catálogo de películas y contenidos alternativos. En conjunto, han llevado a la pantalla grande más de 180 títulos, y reflejan el compromiso de Cinépolis por ofrecer una experiencia cinematográfica incomparable, enriquecida con contenidos especializados y una atención cuidadosa a las preferencias de sus audiencias.

Este evento es sólo un vistazo a todo lo que Cinépolis ofrecerá en este año. Gracias a su objetivo de brindar más contenidos, innovación en sus salas de cine y conjuntos, oferta en dulcería y formatos diferenciados, la exhibidora mexicana seguirá impulsando los contenidos para que más personas disfruten del cine en la pantalla grande.