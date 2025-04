Ofrecerá “Cronopio Ensamble” tributo a Pink Floyd en el Museo de la Ciudad de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 8 de abril de 2025.- Un viaje sonoro a través del legado de la legendaria banda Pink Floyd se podrá tener los días 11 y 12 de abril con el concierto que ofrecerá el conjunto “Cronopio Ensamble”, en el Museo de la Ciudad.

Será una propuesta que fusionará la esencia del rock progresivo con la riqueza de la instrumentación orquestal, en una experiencia musical vibrante y envolvente.

Con arreglos innovadores y una interpretación magistral, “Cronopio Ensamble” reimaginará los clásicos de la banda inglesa, transportando a los asistentes a una experiencia que resaltará la complejidad y profundidad de la música de Pink Floyd, en un espectáculo en el que se redescubrirá la genialidad de temas icónicos con instrumentos sinfónicos, lo cual sin duda potenciará su impacto emocional.

La integración de músicos con estudios académicos en este tributo sinfónico a Pink Floyd garantiza un enfoque técnico y expresivo de alto nivel, pues gracias a su formación en composición, arreglos y ejecución instrumental, los integrantes de “Cronopio Ensamble” logran expandir la paleta sonora de las obras originales sin que estas pierdan su esencia, porque se respeta la riqueza armónica y complejidad estructural del rock progresivo.

De esta forma, el concierto recorrerá temas icónicos de Pink Floyd como "Shine On You Crazy Diamond", "Learning to Fly", "The Happiest Days of Our Lives", "Another Brick in the Wall, Part II", "Mother","Money" y "Wish You Were Here", entre otros.

Bajo la dirección y arreglos de Juan José Bárcenas, “Cronopio Ensamble” reinterpreta estas obras maestras con un enfoque donde los instrumentos sinfónicos resaltan su profundidad y riqueza armónica, porque se integran instrumentos como flauta, oboe, corno inglés, viola y percusiones.

“Cronopio Ensamble” está integrado por Sam Híkuri, voz solista y guitarra; Andrea Arratia, voz solista y coros; Alejandro Díaz, guitarra; Mauricio Iñaki, bajo; Jorge Mejía L, batería; Karla Sashenka Vasconcelos, flauta y coros; Karel Gómez García, oboe y corno inglés; Fernanda Zúñiga, viola y coros; Alejandro Huerta, percusiones, y Juan José Bárcenas, arreglista y director.

Los boletos tienen una cuota de recuperación de 250 pesos para el público en general y de 200 pesos para personas con credencial del INAPAM, maestros y estudiantes, y pueden adquirirse en taquilla el día del evento o en línea en la dirección https://boletia.com/billboards/eventos/tributoapinkfloyd-cronopioensamble.