Maestra Yolanda Sereno dona obra de Arte Plumaria a la UMSNH; Rectora reconoce su contribución en el arte michoacano

Morelia, Michoacán, a 18 de julio de 2024.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) albergará la obra y exposición permanente “El Arte de la Plumaria Michoacana” de la maestra Yolanda Sereno Ayala, tras la firma del convenio que realizó con la rectora Yarabí Ávila González.



A través de este acuerdo la artista michoacana donó diversas obras a la institución, en este marco, la rectora se congratuló por recibir este gran regalo, que dijo, ahora forma parte del patrimonio de la Máxima Casa de Estudios del estado.



“Lo que usted hace el día de hoy no solamente es entregarle algunos cuadros a la Universidad Michoacana, sino su historia, su trabajo, su lucha, y la de su padre que fue un nicolaita de muchos años en la Universidad”, afirmó.



Señaló que la UMSNH está por cumplir 107 años de ser una universidad autónoma, pero su historia, data de mucho más tiempo, en donde hombres y mujeres ilustres han dejado su legado. “Lo más importante que debemos enaltecer es precisamente el humanismo, el rescate de muchas cosas no solamente en el área académica, sino también deportiva y cultural”.



La rectora destacó el trabajo de la maestra Yolanda Sereno, así como su labor en la preservación del Arte Plumaria y agradeció esta donación, tras referir que la Universidad Michoacana tiene un gran número de eventos nacionales en donde su obra será apreciada no solamente por las y los michoacanos, sino por los mexicanos y también por extranjeros que visiten el país.



Por su parte, la maestra Yolanda Sereno manifestó su orgullo por hacer esta donación a la UMSNH, y compartió que su gusto por las artes lo heredó de su padre, quien fue profesor de Artes Plásticas en la UMSNH durante 45 años, al tiempo que recordó que, siendo secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, el maestro Armando Escobar Olmedo, le propuso hacer un taller de Arte Plumaria, el cual inició hace 28 años en el Ex Convento de Tiripetío.



Compartió que se ha logrado ir avanzando a través de los años con mucho éxito en la preservación de este arte prehispánico, y apuntó que a lo largo de estos 28 años se han realizado 40 exposiciones, con lo cual el Arte Plumario se ha dado a conocer paulatinamente y se ha ido valorando.



“Quiero decirles que todo este trabajo ha sido posible gracias al apoyo que nos ha dado desde el inicio la Universidad Michoacana, un apoyo con el que también forma parte de ese rescate de este arte”. Agregó que durante este periodo las alumnas han ganado múltiples reconocimientos nacionales, lo que consideró también es un reconocimiento al quehacer de todos los michoacanos.



El secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Miguel Ángel Villa, destacó que esta obra estaría clasificada en tres apartados, como son: motivos prehispánicos, representaciones religiosas y personajes históricos.



Precisó que los elementos que se encuentran en esta obra tienen que ver sobre todo con aspectos de carácter simbólico y también elementos estéticos y artísticos. “todo este patrimonio está enfocado al fortalecimiento de la identidad individual y colectiva en la comunidad universitaria y en la sociedad michoacana”.



Durante el evento, también estuvieron presentes la directora de Patrimonio de la UMSNH, Cecilia García Ponce y la jefa del Departamento del Ex Convento de Tiripetío, Elizabeth Moreno Carachue.