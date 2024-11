Luego de casi 40 años, librería "La luz" de Morelia, cerró

Morelia, Michoacán, a 2 de noviembre de 2024.- Al parecer, intereses personales llevaron a que la librería La Luz fuera desmantelada de donde estuvo por 38 años, en el centro de Morelia, según contó el fundador Rafael Romero Ramírez.



De acuerdo con Romero Ramírez, a lo largo del tiempo operó la librería mediante un contrato sólo de “palabra” con el propietario del local, que era Heriberto Tapia, hombre que murió y heredó el lugar a su hijo David Tapia Tovar, el cual insistió en que Romero Ramírez se saliera del espacio desde agosto.



Pero el conflicto escaló hasta que la semana pasada le avisaron que contaba con pocos días para hacer el desalojo. De hecho, dijo que la fecha para su retiro es el 6 de noviembre de este año.



Si bien ya había determinado cerrar la librería hace tres meses, fue esta semana que comenzó a llevarse más de un millón de libros que había en La Luz, espacio que definió como un lugar que ya era una tradición cultural de la capital michoacana.



“Durante muchos años, mis libros han sido un apoyo para decenas de estudiantes de todas las carreras que venían a comprarme y la verdad, es que se pierde un gran lugar para todos ellos, ya que mi librería no puede competir con otras pero sí tiene una relevancia histórica”, expresó.



Mencionó que actualmente tiene otro espacio también en el centro de Morelia, el cual ha mantenido a flote gracias a internet, debido a que vende a través de Mercado Libre.



Mencionó que hasta el momento no sabe qué pasará con sus ejemplares, aunque se le ha prometido apoyo por parte de la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum), para el resguardo de su historia, pero hasta el momento no ha recibido nada.