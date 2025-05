Llega a la Casa del Faldón la exposición “Manos Mágicas Creando Arte”

Querétaro, Querétaro, a 6 de mayo de 2025.- Una exposición sobre la resiliencia del quehacer artesanal, es la que llegó al Centro Cultural Casa del Faldón este 6 de mayo. Se llama “Manos Mágicas Creando Arte” y es de Aurora Zúñiga.

De esta forma, un espacio que es parte de la Secretaría de Cultura del estado de Querétaro acoge una colección artística donde se muestra que a través de los años la artesanía ha logrado sobrevivir al modernismo, a la introducción de productos extranjeros y al plástico que ha desplazado a los materiales originales.

Así, Aurora Zúñiga recuerda que Querétaro tiene 18 municipios en los que aún pueden encontrarse artesanías diversas y que algunas de esas piezas son muy sencillas, pero no por ello carecen de belleza e interés.

No obstante, afirma que lo anterior no es para caer en la dejadez, sino que hoy resulta impostergable redoblar el apoyo a las y los artesanos, dar la importancia que merecen los pueblos y comunidades no sólo de Querétaro, sino de todo el país, para preservar y difundir ese gran legado que han heredado a través del tiempo.

Entonces, mediante las obras de “Manos Mágicas Creando Arte” el público podrá ver la manera en que don Víctor, de Huimilpan, opera su telar de pedal, o cómo Oliverio, de Ahuacatlán de Guadalupe, trabaja en su taller de huarache; apreciará cómo doña Achi, de Tolimán, elabora sus bordados, tradición que ha compartido y heredado a su familia, y verá la labor de don Onésimo Balderas, de la comunidad de Tilaco, en el municipio de Landa de Matamoros, con sus grandes tejidos de palma del capote o shirgo.

La muestra de la investigadora y promotora de la cultura queretana podrá visitarse de martes a domingo en Centro Cultural Casa del Faldón que se ubica en la calle Primavera, número 43, Barrio de San Sebastián, en la ciudad de Querétaro; la entrada es libre.