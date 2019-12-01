La UNAM Morelia invita a la XIII Fiesta del Libro y la Rosa Michoacán “Utopías nómadas”, que llegará a seis municipios del Estado

Morelia, Michoacán a 10 de marzo de 2026.– Con el lema “Utopías nómadas”, la Universidad Nacional Autónoma de México presentó los detalles de la decimotercera edición de la Fiesta del Libro y la Rosa Michoacán, el evento cultural y académico más importante de la máxima casa de estudios en la región. El encuentro se llevará a cabo los próximos 20, 21 y 22 de marzo, extendiendo su presencia a los municipios de Morelia, Jiquilpan, Pátzcuaro, La Piedad, Zacapu y Zamora.

En conferencia de prensa, el doctor Mario Martínez Salgado, Coordinador de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales (UDIR) de la UNAM Campus Morelia, destacó que esta edición invita a reflexionar sobre cómo los sueños de transformación social viajan y se adaptan.

"Las palabras y los libros son la base para construir un diálogo que nos permita crear nuevos caminos", señaló.

Puntualizó que este año, la Fiesta contará con la participación de 196 invitados de diversas disciplinas y países. Entre las figuras destacadas se encuentran Alberto Ruy Sánchez, Jorge Comensal, Julia Santibáñez y Marina Azahua, entre muchos otros.

El programa es sumamente robusto y pensado para todo público, incluyendo:

· 140 actividades en total.

· 62 presentaciones editoriales y 19 conferencias.

· 17 presentaciones artísticas (música, teatro y lecturas).

· 26 talleres gratuitos.

· 50 expositores, entre editoriales académicas, comerciales, independientes y proyectos culturales.

Durante la edición 2026 se rendirá homenaje a figuras clave de la cultura y la ciencia como la poeta Coral Bracho, la investigadora Mariana Masera Cerutti, el editor José Mendoza Lara, el escritor Luis Girarte Martínez y al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH, UNAM).

Respecto a las sedes, el doctor Martínez Salgado detalló que, gracias a la colaboración de las dependencias de la UNAM (ENES Morelia, UDIR, UAER), el Gobierno del Estado y los ayuntamientos, el evento llegará al interior de Michoacán, esto como parte de las acciones por el impulso a la cultura en la entidad, con lo que se contribuye, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, a la pacificación de la entidad.

Por su parte, Diana Jéssica Cortés Arroyo, Directora de Promoción y Fomento Cultural de la Secretaría de Cultura (Secum) del Gobierno del Estado de Michoacán, reconoció la labor de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales (UDIR) del UNAM Campus Morelia, por impulsar eventos que “fortalecen el ecosistema cultural de la entidad porque promueve el acceso a la lectura e impulsa proyectos editoriales locales, además de promocionar espacios de diálogo con los públicos asistentes”, apuntó.

En su oportunidad, la representante de la secretaría de cultura de Morelia, Karen Mora Mora, indicó que este escaparate cultural será la plataforma para la presentación de la colección de plaquettes que son el resultado del Seminario de Escritura Creativa "Emergentes" con 13 voces emergentes morelianas. En tanto que Adriana Sandoval, coordinadora de la Unidad Académica de Estudios Regionales UNAM, en el municipio de Jiquilpan, recordó que en la región Lerma-Chapala, la Fiesta del Libro y la Rosa 2026, Edición Michoacán; tendrá presencia en los municipios de Jiquilpan, Zamora y La Piedad.

Por último, el coordinador de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales (UDIR) del UNAM Campus Morelia, Mario Martínez Salgado, consideró que la Fiesta del Libro y la Rosa Michoacán es ya un referente indispensable para el fomento a la lectura y el diálogo social en Michoacán por lo que coincidieron en invitar a la ciudadanía a consultar el programa completo en las redes sociales oficiales y la página web del evento.

Es de señalar que durante la presentación de las actividades también estuvieron presentes Gustavo Ogarrio, coordinador del Plan del Fomento a la Lectura “En Michoacán se lee” de la Secretaría de Educación en Michoacán y Luis Felipe Rodríguez Cruz, Coordinador del UNAM Centro Cultural Morelia.

Contacto para medios: Erandi Torres 4431828548 y 4432298784 vinculacion.morelia@csam.unam.mx