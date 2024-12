Hasta 1,864 personas participaron en el Festival Arte para Todxs, Disidencias y Derechos Humanos

Morelia, Michoacán, a 8 de diciembre de 2024.- El Festival Arte para Todxs / Disidencias, Derechos Humanos, concluyó tras 11 días en los que 1,864 personas pudieron ser parte de las 25 actividades que se incluyeron en el programa de esta octava edición. Talleres culturales, presentaciones escénicas, mesas de diálogo, conferencias y proyecciones cinematográficas se apropiaron de espacios públicos para el disfrute gratuito de la ciudadanía.



La Cerrada de San Agustín, así como el Centro Cultural Clavijero, fueron tomados por las artistas del Festival Arte para Todxs. También la Escuela Primaria Federal Benito Juárez, ubicada en Trincheras de Morelos. Espacios del Instituto de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (IMMUJERIS) y de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (SEIMUJER), se sumaron; al igual que El Traspatio Librería y FOTOVIVA Centro Libre de Artes Visuales y Cinematografía.



El derecho a disentir y la defensa de los derechos humanos fueron el eje de los 8 talleres, las 10 presentaciones, las 5 conferencias, la mesa de diálogo y la convocatoria literaria dirigida a mujeres. Para hacer posible el Festival, fue necesario el trabajo conjunto de Contenedor de Arte, la RedCoFem Movimiento Feminista Michoacán, artistas independientes y colectivas como Huella Digital, House of Ataskadxs, Akiazotamos Danza, Divergentes Arte y Cine, Grupo Ratio, Cinema Queer México, COFADDEM, Linex Art, Deriva, The Witchs Garden, Sonámbula, Femme La Nuit, Colectiva Electri-K y La Dueños. Al menos 71 artistas participaron, 61 fueron mujeres.



Contenedor de Arte AC extiende un agradecimiento especial al Comité de Familiares de Personas Detenidas y Desaparecidas en México ¡Alzando Voces!, cuyas integrantes participaron con ‘Huellas de la Memoria’, Sensibilización en un acto político-cultural. Cerraron las actividades del festival junto con Erandi Lisset Ávalos Aburto y su presentación El Diablo y la Sombra / Rompiendo Paradigmas, así como Sunya Madrigal, quien coordinó ‘Divergentes, Arte y Cine’, Muestra de Cine Michoacano con Perspectiva de Género y la mesa Mujeres en el cine, disidencias sexuales y género.



El taller Narrativas del Cuerpo, Escritura y Expresión, impartido por integrantes de la RedCoFem Movimiento Feminista Michoacán, fue el encargado de cerrar con broche de oro el Festival Arte para Todxs / Disidencias, Derechos Humanos. La convocatoria para mujeres escritoras Monstruas, Brujas y Feministas, continúa abierta hasta el 20 de diciembre.



No sobra anotar que el 8° Festival Arte para Todxs / Disidencias, Derechos Humanos es beneficiado del Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST 2024) de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.