En 2024 consolidó Secum Estudio de Grabación Sonopedia

Morelia, Michoacán, a 27 de diciembre de 2024.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) consolidó en 2024 uno de los proyectos más trascendentales para el fomento del talento artístico local: el Estudio de Grabación Sonopedia.



La titular de la Secum, Tamara Sosa Alanís dijo que este proyecto no sólo apoya la producción en Michoacán, sino que también abre sus puertas a creadoras y creadores de todo el mundo, con el objetivo de resaltar la riqueza cultural de la entidad.



El Estudio fue equipado con tecnología de vanguardia, ofrece grabación de alta calidad, comparable con las producciones internacionales de la industria, siendo el único en su tipo en todo México que ofrece servicios gratuitos para el talento musical.



Sosa Alanís detalló que la primera convocatoria beneficiará a siete proyectos musicales, que tendrán acceso a un proceso completo de grabación, edición, mezcla, masterización y difusión.



El proceso de selección fue realizado por un consejo dictaminador compuesto por tres profesionales del ámbito musical, cuyas decisiones fueron testificadas por un Notario Público.



La Secretaría de Cultura destinó 6.5 millones de pesos para la creación de este innovador espacio, ubicado en Casa Michoacán. Además, no sólo se limita a la grabación, sino que también incluirá talleres de profesionalización para artistas, buscando potenciar sus capacidades y abrir nuevos caminos en su desarrollo profesional.



De igual manera, se apoyarán otros proyectos sonoros destinados a enriquecer la vida cultural de la ciudadanía.



“La creación de Sonopedia es un paso hacia el fortalecimiento del talento artístico de Michoacán. Este espacio no sólo da voz a las y los artistas locales, sino que da pauta para colocarse en un escenario de proyección nacional e internacional que impulse su carrera”, finalizó la secretaria.