De Cuanajo para el mundo; descubre la cuna del mueble artesanal  

Pátzcuaro, Michoacán, 14 de enero de 2024.- Es considerada como la “cuna del mueble artesanal” y se ubica a tan solo 45 minutos de Morelia. Hablamos de Cuanajo, localidad del municipio de Pátzcuaro que destaca por su riqueza cultural y arquitectónica donde la mayoría de sus habitantes se dedican a elaborar piezas únicas y artesanales de madera tallada.



Cuanajo fue antiguamente una población prehispánica ligada al señorío purépecha, pero con la llegada de los españoles la comunidad se transformó y adoptó el oficio de la carpintería, es por eso que luego de años de legado, hoy existen artesanos que derrochan talento y creatividad en cada una de sus piezas, a tal grado que hoy representan al sector mueblero en todo el país y su trabajo es reconocido en el mundo.



Tal es el caso de Joel Molina, quien nos dejó echar un vistazo al negocio familiar, un taller de muebles elaborados principalmente de madera de pino, parota y cedro, que inició desde hace varias generaciones.

“Yo trabajo aquí con mi familia desde que yo me acuerdo, muy niño veía a mi familia elaborar los muebles, es algo con lo que he crecido y a lo que le tengo amor, por eso ahora me dedico a impulsar el legado”, compartió.



En su mueblería, al igual que en prácticamente cada calle de Cuanajo, se puede observar una inmensa variedad de artículos como salas, comedores, recámaras, cantinas, roperos, cocinas, y piezas más pequeñas como bancos y elementos de decoración, talladas completamente a mano y con diseños muy michoacanos que por su belleza visten casas en todo México y países como Estados Unidos, Canadá, y algunos europeos como España.



“Tenemos clientes en toda la República Mexicana por nuestra calidad, muchas tiendas grandes vienen a comprar sus muebles a nuestro pueblo, además exportamos a varios lugares; en Texas es donde mayormente nos solicitan envíos”, explicó.



Y así como Joel, que con 22 años de edad se ha involucrado en el negocio familiar, muchos jóvenes de la comunidad están imprimiendo el toque moderno y minimalista a los diseños, lo que ha representado un giro que alcanza mayor número de clientes, sin dejar de lado la tradición del estilo rústico.



Estas bellezas de muebles, admirados en todo el mundo, están en nuestro estado a precios muy accesibles, con calidad única y con diseños para todos los gustos. Así que la próxima ves que pienses en decorar tu casa no dudes en visitar Cuanajo y llenar tu hogar de muebles michoacanos.