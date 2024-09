Cierra actividad "Festival Tragaluz 2024-El Origen" con premiación del concurso Descubriendo la Magia de México

Morelia, Michoacán, a 30 de septiembre de 2024. La noche de ayer se dieron a conocer los nombres de los tres fotógrafos ganadores del concurso “Descubriendo la magia de México”, realizado por el "Festival Tragaluz 2024-El Origen", en alianza con la revista México Desconocido y Cervecería "La Bru".

De hecho, fue el Santuario “La Bru” el que recibió la actividad final del "Festival Tragaluz 2024-El Origen" y en la que, además de dar a conocer a las personas ganadoras, también se abrió exposición de resultados del concurso fotográfico.

Ahora bien, los ganadores en el concurso “Descubriendo la magia de México” son estas personas: en la categoría de Paisaje, fue Narno Casasús con una pieza llamada "Guitarra bajo la Vía Láctea"; en el área de Retrato, la más distinguida fue Adriana Muñóz Guzmán con la foto "Madre mexicana: ni la muerte la derrota"; en el campo de Vida cotidiana, el ganador fue José Antonio Flores García, con una propuesta titulada "El gran gigante del infierno".

Como lo expresó el director del "Festival Tragaluz 2024-El Origen" Jesús Cornejo, la revista México Desconocido "le dará a una plataforma a los ganadores y (a quienes obtuvieron) menciones honoríficas para seguir haciendo la difusión de los trabajos y de los portafolios artísticos de cada uno de los fotógrafos".

Quienes obtuvieron menciones honoríficas fueron Julio César Miranda con "Desde el más allá", Óscar Hernández Ortega con "Uranden", Cuauhtémoc Pacheco con "Camino al cielo - Palo encebado", mientras que Lesly Lisset Romero Montiel se alzó con dos menciones por dos fotos llamadas "El tiempo de Amealco" y "Mirador de Acapulco".

Ganadores y menciones honoríficas fueron elegidos como los más distinguidos en un concurso que, como agregó Jesús Cornejo, tuvo la participación de casi 300 fotógrafos de 20 estados de la República Mexicana entre los que se puede anotar a Jalisco, Ciudad de México, Querétaro, Morelos, Chiapas, Puebla, Colima, Guerrero, Veracruz, Quintana Roo y por supuesto Michoacán.

Al respecto, el fotógrafo documental e integrante del jurado, Eric Sánchez, expresó que no fue una labor sencilla porque había que considerar cuestiones como la calidad técnica, el contenido visual y la carga emocional de cada fotografía concursante.

"Me sorprendió haber visto fotografías con poco discurso visual, pero con elementos (técnicos) interesantes y me sorprendió ver otras fotos de fotógrafos que admiro y sigo en redes; no pensé que fuera haber este tipo de participación, de personas tan destacadas que les interesó este festival", agregó Eric Sánchez.

En detalle, Jesús Cornejo señaló que la convocatoria registró hasta 277 participaciones; mientras que el número de piezas inscritas en las categorías “Vida Cotidiana”, “Paisaje” y “Retrato” recibieron un total de 288 fotografías.

Ahora, de los 270 aspirantes fueron seleccionadas 30 personas, las cuales nombramos a continuación junto a sus obras:

· Adriana Muñoz Guzmán con la fotografía “Madre Mexicana: Ni la Muerte la Derrota”

· Ángel Uriel Quijano Ramírez con la fotografía “Guerrero Ancestral”

· Aracely Beltrán con la fotografía “Pelícanos Borregones”

· Cuauhtémoc Pacheco con las fotografías “Camino al Cielo - Palo Encebado - Las Cárcavas o Los Piloncillos, Michoacán - Dolor Vivo”

· Diana Padilla con la fotografía “Malacandón”

· Diana Vázquez Vera con la fotografía “Raíces”

· Enrique Barquet con las fotografías “Xinantécatl - Trajinera”

· Ernesto Andras Zaragoza Ojeda con la fotografía “Magicotidiano”

· Fabricio Barroso con las fotografías “Chirimia- Sin Título”

· Francisco Javier Pérez Zúñiga con la fotografía “Cascada La Fábrica”

· Iker Adrián Radilla Ramos con la fotografía “Tarde con Amigos”

· Jair Hernández con las fotografías “La Santa Muerte - La Fuerza de la Mujer”

· Jesús Antonio Izaguirre Hernández con la fotografía “Rocas en las Dunas”

· Jorge Israel Zúñiga López con la fotografía “Tradición Viva Bajo el Cielo Ardiente”

· José Antonio Flores García con las fotografías “El Gran Gigante del Infierno - El Diablo y el Toro - Fuego”

· José Luis Jiménez Orozco con la fotografía “Muxe”

· José Luis Soto con la fotografía “Matria - Aranza”

· José Vladimir Montero Martínez con la fotografía “El Niño Pescador”

· Julio Cesar Miranda con la fotografía “Desde el Más Allá”

· Narno Casasús con la fotografía “Guitarras Bajo la Vía Láctea”

· Oscar Hernández Ortega con la fotografía “Uranden"

· Rafael Rangel con la fotografía “La Ciudad de los Niños”

Hay que recordar que se puede disfrutar de las exposiciones que el “Festival Tragaluz 2024 – El Origen” deja tras de sí; además de que anunciará las actividades que tiene programadas para semanas siguientes en redes sociales. En Facebook podrás encontrarlos como: Festival Tragaluz MX; y en Instagram como: festivaltragaluz; y en su portal web: https://festivaltragaluz.com/.

Foto: El gran gigante del infierno, de José Antonio Flores García.