Alexander Payne recibirá la Medalla Filmoteca UNAM en el marco del 22º FICM

Morelia, Michoacán, a 10 de octubre de 2024.- El director, guionista y productor Alexander Payne, Invitado Especial y presidente del Jurado de la sección de Largometraje Mexicano del 22º Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), recibirá la Medalla Filmoteca UNAM en el marco de esta edición, como reconocimiento a su extraordinaria trayectoria y aportaciones a la cinematografía.

Nieto de inmigrantes griegos, Alexander Payne se crió en Nebraska, Estados Unidos. Estudió Historia y Literatura Latinoamericanas en la Universidad de Stanford, después, una maestría en Cine en UCLA. Sus ocho largometrajes han recibido un total de 24 nominaciones al Oscar®, incluidas cuatro a mejor película y tres a mejor director. Ha recibido dos premios por mejor guion adaptado y este año, su película más reciente, The Holdovers, recibió el Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Actualmente escribe el guion de una película nueva. The Holdovers (2023), Downsizing (2017), Nebraska (2013), The Descendants (2011), Sideways (2004), About Schmidt (2002), Election (1999) y Citizen Ruth (1996) integran su destacada filmografía.

Sobre la Medalla Filmoteca UNAM

Desde 1987, la Filmoteca UNAM hace un reconocimiento a personalidades o instituciones que, con su trayectoria, actividades, análisis e intervenciones en el mundo de la cinematografía, contribuyen a enriquecer el patrimonio fílmico del mundo en todos sus aspectos.

Esta obra simbólica y artística fue diseñada por el escultor Lorenzo Rafael y se elabora en un 99,9 % con plata pura extraída durante el proceso de revelado en los laboratorios de la Filmoteca. El diseño de la medalla muestra al frente el escudo de la UNAM y al reverso el logotipo de la Filmoteca.

Algunas otras personalidades que han sido galardonadas con este prestigioso distintivo en el marco del FICM han sido Juliette Binoche, Willem Dafoe, Béla Tarr, Pawel Pawlikowski, James Ivory, Olivia Harrison y Jodie Foster.

La entrega de la Medalla Filmoteca UNAM a Alexander Payne se realizará el 20 de octubre a las 17:45 horas, en la sala 5 de Cinépolis Morelia Centro, previo a la función de Border Incident, de Anthony Mann, la cual será presentada por Payne.

El 22° FICM se llevará a cabo del 18 al 27 de octubre en funciones presenciales en la capital michoacana y funciones virtuales a través de nuestrocine.mx.