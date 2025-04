Alejandro Delgado, el único artesano de equipales de Apatzingán; busca el rescate de esa rama artesanal

Uruapan, Michoacán, a 17 de abril del 2025.- Alejandro Delgado Rocha, es el único artesano de equipales en Apatzingán, Michoacán, reconocido desde hace años en concursos artesanales, expone que a pesar de ello no ha recibido los apoyos institucionales que debería, sobretodo para lograr el rescate de esta rama artesanal.

En entrevista para Noventa Grados, don Alejandro cuenta que este año ganó el primer lugar en el Concurso Artesanal de Domingo de Ramos en la rama de fibras vegetales con un juego de escritorio que, incluso, ya fue vendido en los primeros días de exposición en la Casa de la Cultura de Uruapan.

Explica que sus piezas están elaboradas con madera de teyapo, minasco y piel de res, materias primas que con el paso del tiempo se han encarecido hasta un 90 por ciento en el caso de la madera.

"Antes iba yo y escogí a la madera al cerro a traer la madera que a mí me gustaba para trabajarla ahora ya no ahora la compro y me la traen", dijo; "me traen una madera que no me sirve el 40 por ciento y tengo que comprarla de todas formas".

En el caso de la piel, el artesano explica que no cualquier piel sirve para estas artesanías, es necesario que tengan colores que sobresalgan, en el caso de la pieza ganadora del concurso de este año, tenía gran similitud con piel de tigre, dijo.

"Esa pieza la hice en un mes 10 días, pero por ratos, no se puede hacer una pieza que va a ser para concurso de la noche a la mañana, necesita ir por ratos e ir pensando que más le pone, no lo puede hacer uno así".

Don Alejandro explica que aprendió a hacer equipales de pura vista con algunos conocidos desde hace más de 52 años, pero fue cuando se comprometió con su esposa que se dedicó de lleno a la elaboración de estas piezas, principalmente bancos, sin embargo, no ha logrado preservar la rama artesanal.

"Ese es el problema, tengo años peleándome con con el gobierno del estado y gobierno municipales que no hacen caso en un rescatar esta tradición, hasta ahorita que entró la presidenta Fanny hubo un apoyo para mí para poder venir a Uruapan, nadie antes apoyó".

Ahora por solicitud de la directora del Icatmi en Apatzingán, ha comenzado a impartir clases en la institución para poder aportar a que algunas personas aprendan, actualmente tiene 26 alumnos en esta institución.

"Te voy a dar mi edad, 71 años, y yo creo que trabajo más ahorita que hace 20 años, mi problema es este, vamos a poner, yo estoy enseñando a esas personas por Icatmi. Icatmi da sueldos muy bajos, a los mejor a los instructores que tienen base les pagan bien, pero a mí que no tengo base me da muy poco sueldo".

Resaltó que incluso se ha reunido con el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, a quien le solicitó apoyo para lograr su base en Icatmi, sin embargo, los cambios en la institución no han permitido que se logre un beneficio para él.

"Estoy enseñando, la materia prima yo la pongo, se puede decir que me pagan una miseria y luego yo tengo que poner la materia prima porque no puedo mandar a los alumnos a traer la madera al cerro, así de fácil y así voy a seguir, no me voy a rajar, si no hay de otra para que no se pierda esto, pues hay que seguirle así y así le voy a seguir".

"Yo no he visto ningún apoyo nunca, nunca he visto. Se van a sentir pero no a mí no me interesa, todavía hace 40 años, 30 años, que entraba un director de la Casa de las Artesanías y me iban a visitar a Apatzingán. Ahorita entran los directores y salen, y entran y salen, no hay ni apoyo, no hay nada".

Actualmente, el señor Alejandro logra vender hasta el 60 por ciento de su producción a través de una persona de origen español, el resto llega a venderse en los tianguis artesanales de Uruapan, Pátzcuaro y Zamora, con lo que puede solventar sus gastos del taller, en el que tiene tres ayudantes.

"Gracias a la presidencia municipal de ahí de Apatzingán porque me apoyó, ahora me citaron el lunes, me van a dar un reconocimiento que no sé qué vaya a pasar, me citaron que a las 7:30 de la noche allá en Apatzingán y voy a voy a cerrar aquí mi changarlo voy a ir para allá para ver qué pasa y pues gracias a ellos que sí me apoyaron a la señora Lili".