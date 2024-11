Revive galaxia “zombie” estudiada por científicos de la UNAM Morelia

Morelia, Michoacán, a 1 de noviembre de 2024.- La galaxia NGC 1386 estaba “muerta” pero ahora están naciendo estrellas en un anillo alrededor de su centro, a pesar de no tener material para formar nuevas estrellas ahí. Observaciones recientes en ondas de radio sugieren que la galaxia toma material de sus regiones exteriores para formar estrellas cerca de su centro de forma repetitiva. En otras palabras, ¡es una “zombi” recurrente!

En este nuevo estudio, publicado en la revista internacional Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, se usaron datos en luz visible e infrarroja del Telescopio Espacial Hubble (HST), de los telescopios Very Large Telescope (VLT) y del observatorio de ondas de radio ALMA. En él participó Gustavo Bruzual del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, Campus Morelia.

El equipo científico detectó 61 cúmulos estelares jóvenes en NGC 1386, regiones donde la galaxia ha formado recientemente estrellas, usando los datos de los telescopios HST y VLT. “Todos estos cúmulos aparecen distribuidos como pequeñas perlas en un anillo alrededor del centro de la galaxia. Estimamos que se formaron al mismo tiempo en un acontecimiento sincronizado, hace aproximadamente 4 millones de años”, explicó Almudena Prieto, investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias (España) y primera autora del estudio.

Añadiendo las observaciones en ondas de radio, el equipo captó cómo la galaxia lleva material en largos filamentos de polvo y gas molecular de sus regiones exteriores hasta su centro, donde se forman las nuevas estrellas. “Estos filamentos se ven directamente en nuestros mapas de polvo de alta resolución angular obtenidos con el VLT y el HST, como dedos oscuros, y en nuestra imagen de ALMA, como filamentos brillantes”, añadió Prieto.

Este flujo de material también puede servir para alimentar al agujero negro supermasivo en el centro de esta galaxia, probable responsable de una moderada actividad nuclear observada previamente.

Los datos de ALMA sugieren además que esta galaxia podría tener un nuevo episodio de formación de nuevas estrellas alrededor de su centro en el futuro. “Detectamos un segundo anillo de unas 70 nubes moleculares alrededor del anillo de cúmulos estelares, por lo que esperamos un nuevo evento sincronizado de formación estelar dentro de unos 5 millones de años”, concluyó la autora del estudio.