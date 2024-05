Red Cinta impulsa investigaciones de la Universidad Autónoma de Guadalajara a nivel mundial

Zapopan, Jalisco, a 8 de mayo de 2024.- Académicas de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) serán parte del ASU-CINTANA Research Call 2024, de la Red CINTANA y la Arizona State University (ASU), universidad número 1 en innovación en Estados Unidos.

Las investigadoras tratarán temas de salud física y mental con sus pares de otras instituciones que conforman la red CINTANA Education a nivel mundial. Esta iniciativa tiene el objetivo de incrementar la colaboración en proyectos de investigación a escala mundial entre las instituciones integrantes de la red.

Los tres proyectos son:

"Multi-omic characterization of metabolic enzymes and transporters in metastatic colorectal cancer: identification of new therapeutic targets and clinical biomarkers", en el que participa Anilú Margarita Saucedo Sariñana, del área de Ciencias de la Salud.

"Surviving War, Suffering Peace: A Global Perspective on Post- War Mental Health and Well-Being", donde participa Beatriz Adriana Corona Figueroa, del área de Ciencias Sociales, Económico y Administrativas.

"Identification of Biomarkers to improve Rheumatoid Arthritis Diagnosis: An Early Step for A Rapid Test Prototype Design", que encabeza María Guadalupe Zavala Cerna, del área de Ciencias de la Salud.

Mejores diagnósticos contra el cáncer

El proyecto de Saucedo Sariñana busca analizar pacientes que sufren de cáncer colorrectal y metastásico para un mejor diagnóstico y tratamiento. “Se hará un análisis de bases de datos públicas y la idea es buscar blancos terapéuticos y biomarcadores para la enfermedad, son moléculas que se pueden atacar para inhibir la proliferación del cáncer, sirven como terapia para el padecimiento; los otros son moléculas que sirven para diagnóstico, pronóstico y respuesta del tratamiento”, explicó.

En su caso, ella colaborará con la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), cosa que dijo “abrirá más oportunidades para el crecimiento del conocimiento y trabajo en equipo. Invito a todos a participar y estar al día en las convocatorias, ya que la investigación es parte del trabajo de los profesores”, apuntó.

Secuelas de la violencia

Por su parte, Corona Figueroa participará en una investigación dedicada a conocer una visión a mediano y largo plazo de las secuelas en la salud mental de aquellos que han experimentado la violencia de los conflictos armados en México, Ucrania y El Salvador.

Ella colaborará en la parte de México mediante recopilación y entrevistas para conseguir información y conocer cómo su población sufre y es afectada por la delincuencia. "No es un conflicto armado, ciertamente, pero sí vivimos una situación de violencia. La investigación tiene que ver con las secuelas de la violencia en la salud mental”, dijo.

“Como investigadora es un reto, demostrar y encontrar las consecuencias que estamos sufriendo de manera sistemática y científica es algo que será retador”, añadió la académica.

Artritis reumatoide

Mientras que María Guadalupe Zavala Cerna será la líder de una investigación orientada a mejorar e identificar biomarcadores que puedan ayudar a tener un mejor diagnóstico en pacientes que sufren de artritis reumatoide.

“Esta enfermedad es difícil de diagnosticar porque no en todos los casos los biomarcadores están presentes, en un paciente se puede tardar hasta 10 años en que se consiga un diagnóstico. No hacer un diagnóstico a tiempo causa que la enfermedad progrese y afecte órganos como pulmones y corazón, lo que tiene un efecto en la calidad de vida y hasta en la expectativa de la misma, porque son personas que suelen morir jóvenes”, expuso.

La enfermedad autoinmune, que se presenta principalmente en mujeres entre los 40 y 50 años, afecta al 1 por ciento de la población del mundo y las ciudades que tienen mayor urbanismo es donde se concentra esta población; entonces la investigación podría salvar y mejorar la vida de muchas personas.