Morelia recibirá a especialistas en radioastronomía de nueva generación

Morelia, Michoacán, a 9 de noviembre de 2024.- Morelia alojará a 135 personas expertas en radioastronomía que hacen ciencia en instituciones de 17 países, que discutirán sobre la investigación que podrá realizarse con un observatorio de nueva generación, a construirse en los próximos años y en el que participa el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA) de la UNAM Campus Morelia.



El congreso internacional, titulado “Siguiendo a las monarcas: un viaje para explorar el cosmos a escalas de (sub)milisegundos de arco con el ngVLA”, se realiza del 11 al 14 de noviembre de 2024 en las instalaciones del Teatro Mariano Matamoros, en la capital michoacana. Las 135 personas asistentes provienen de instituciones científicas en México, Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Hungría, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Taiwán.



La página web del congreso (en inglés) puede consultarse en: http://go.nrao.edu/ngvla24



El proyecto



El nuevo observatorio astronómico de ondas de radio se llama Next Generation Very Large Array, ngVLA, y se compondrá de más de 250 antenas situadas principalmente en Estados Unidos, con algunas de ellas ubicadas en el norte de México. Por ello es de relevancia este congreso internacional que reúne a esta comunidad científica.



Alice Pasetto, investigadora del IRyA y coordinadora del Comité organizador local de este congreso, comentó que éste “se enfocará en los proyectos científicos que serán posibles por primera vez, ya que el ngVLA podrá obtener un nivel de detalle nunca antes logrado por un radio observatorio del mismo tipo”.



Eric Jiménez Andrade, investigador del IRyA y co-coordinador del Comité organizador local del congreso, mencionó que este evento será útil "para fomentar y fortalecer el desarrollo científico en Michoacán, así como impulsar la difusión del conocimiento científico de frontera en nuestro estado”. Esto se refleja en que cerca de 40 asistentes al congreso son estudiantes de posgrado.



Habrá además actividades gratuitas abiertas al público en general, que se llevarán a cabo en el Teatro Mariano Matamoros la tarde del martes 12 de noviembre, en el marco del congreso. Estas incluyen talleres astronómicos para niñas, niños y jóvenes, de 5 a 7 pm, y una plática para todo público de 6 a 7 pm titulada “Logros y retos de la radioastronomía”, compartida por Luis Felipe Rodríguez, investigador emérito de la UNAM en el IRyA y uno de los radioastrónomos más prominentes del mundo.



Acerca del ngVLA



El concepto del Next Generation Very Large Array, ngVLA, se creó en 2016 y el proyecto se presentó en el ASTRO2020 Decadal Survey en Estados Unidos en 2019. El observatorio estará compuesto por más de 250 antenas, distribuidas principalmente en el sur de Estados Unidos (Arizona, Nuevo México y Texas), y con algunas antenas ubicadas en el norte de México y en Canadá. Se espera la entrega del prototipo de antena del ngVLA al sitio de Nuevo México a inicios de 2025.



En México, el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA) de la UNAM Campus Morelia participa en la búsqueda y gestión de ubicaciones adecuadas para las antenas previstas para el norte de México. Para conocer más sobre el papel de la UNAM en el ngVLA, ve estos videos:

ngVLA: Next Generation Very Large Array - El papel de México



El Observatorio Nacional de Radioastronomía (NRAO) de Estados Unidos lidera el proyecto del ngVLA. El NRAO es una instancia de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF), de Estados Unidos, y opera sus instalaciones bajo un acuerdo de cooperación con Associated Universities, Inc. Para saber más, la página web del ngVLA (en inglés) es: https://ngvla.nrao.edu/



Sobre el IRyA, UNAM

El Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM (IRyA) es una entidad académica de la UNAM Campus Morelia que realiza investigación de alto nivel e impacto en las áreas de Medio Interestelar, Formación Estelar, Estrellas Evolucionadas, Altas Energías, Dinámica y Estructura Galáctica, Astronomía Extragaláctica y Cosmología. También participa en la formación de recursos humanos de alto nivel, y mantiene un estrecho contacto con la sociedad a través de diversos programas de divulgación.



Para saber más sobre nuestro Instituto, visite nuestra página web y redes sociales:

Página web: www.irya.unam.mx

Facebook: www.facebook.com/iryaunam

Youtube: www.youtube.com/iryaunam

Twitter: www.twitter.com/iryaunam

Instagram: www.instagram.com/iryaunam