Investigaciones de la Universidad Autónoma de Guadalajara destacan en revistas sobre innovación

Zapopan, Jalisco, a 19 de febrero de 2024.- Dos artículos elaborados a partir de investigaciones científicas de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), destacaron por ser publicados en revistas de alto impacto y ser de los más citados entre octubre de 2022 y el 2023.

Se trata de artículos enfocados en temas de sustentabilidad que promueven soluciones tanto amigables con el medioambiente como resolutivos con las necesidades de los sectores industrial y de salud.

Dichos trabajos fueron reconocidos en el Programa de Estímulos a la Productividad Académica, a cargo de la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico y la Dirección de Recursos Humanos de la UAG.

Proyecto de refinería

El primer artículo se titula “A comprehensive analysis of bioethanol and ethyl lactate joint production in second-generation biorefinery: Simulation, techno-economic, and profitability assessments” y fue publicado en julio de 2023 en la revista Bioresource Technology.

Ssu primer autor es Moisés González Contreras, académico e investigador que realiza su posdoctorado en la Autónoma de Guadalajara; su coautor es Héctor Hernández Escoto, también Profesor-Investigador del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Guanajuato, además del director de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la UAG, el Profesor-Investigador Efrén Aguilar Garnica

El artículo trata de una propuesta de una biorefinería capaz de producir de manera conjunta bioetanol y lactato de etilo, un solvente biodegradable, a partir de elementos como el rastrojo de maíz o bagazo de caña y agave.

El artículo puede encontrarse en www.sciencedirect.com, y el link para leerlo es el siguiente: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960852423008982

Fármacos en el agua

El segundo artículo fue publicado en Journal of Water Process Engineering y se titula “Adsorption and thermal degradation of Arenolol using carbon materials: Towards an advanced and sustainable drinking water treatment”, el cual ha sido de los más citados.

Este artículo, en el que participan investigadores de diversas instituciones a nivel nacional e internacional, presenta un nuevo material adsorbente denominado “Biocarbón”, preparado a partir de huesos de Melia Azedarach, una especie de árbol, útil en procesos de adsorción/degradación de contaminantes farmacéuticos presentes en el agua.

“Los resultados muestran una alta capacidad de adsorción, la cual permanece posterior a los procesos de regeneración térmica del material. Este procedimiento muestra al material como altamente eficiente, ya que es posible repetir ciclos de adsorción-degradación hasta agotar completamente el adsorbente”, explicó uno de los autores, Luis A. Romero-Cano, integrante del Grupo de Investigación en Materiales y Fenómenos de Superficie del Departamento de Ciencias Biotecnológicas y Ambientales de la UAG

El artículo puede encontrarse en www.sciencedirect.com, y el link para leerlo es el siguiente: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214714422004317